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"Спрете нацистите!": Масови протести в Германия срещу победата на крайнодесните (СНИМКИ и ВИДЕО)

08 септември 2026, 10:02 часа 1093 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
"Спрете нацистите!": Масови протести в Германия срещу победата на крайнодесните (СНИМКИ и ВИДЕО)

Хиляди демонстранти се събраха в понеделник вечер пред Бранденбургската врата в Берлин, за да протестират срещу крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) след убедителната ѝ победа на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт.

Според данни на полицията в проявата са се включили около 5000 души, а демонстрацията е преминала без инциденти.

Новината идва ден след като АзГ спечели изборите за местен парламент в Саксония-Анхалт с 43,8% от гласовете. Партията не получи достатъчно места за самостоятелно управление, но запази възможността за първи път да оглави регионално правителство в Германия.

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Снимка: Getty images

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Повечето германски партии отказват сътрудничество с АзГ, която е определяна като дясноекстремистка. Сред малкото възможни партньори е Съюзът "Сара Вагенкнехт", който преди изборите не изключи разговори с формацията, но след вота отново каза, че не подкрепя коалиция с нея.

Канцлерът Фридрих Мерц каза, че е "дълбоко шокиран" от изборния резултат. Неговият Християндемократически съюз (ХДС) получи около 17% от гласовете – най-слабия си резултат в провинцията. Мерц допълни, че след този вот Германия "не може да продължи както досега" и обеща сериозни политически промени.

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"Фашизмът не е алтернатива"

Сред протестиращите бяха известната екоактивистка Луиза Нойбауер, както и водещите кандидати на германските Зелени и партията "Левите" за предстоящия на 20 септември вот за регионален парламент на Берлин. Събралите се носеха лозунги с послания като: "Фашизмът не е алтернатива" и "Спрете нацистите от АзГ! Край на расизма и социалните съкращения", скандирайки съвместно: "Всички заедно срещу фашизма!".

Danke #Berlin.... Alle zusammen gegen den Faschismus 🖤❤️✊#b0709 pic.twitter.com/xsTo9QdsYa

— 🚦🇽🇰Tanja_161🖤❤️ 🇽🇰 (@Baghi161) September 7, 2026

 

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Германия крайнодесни Алтернатива за Германия крайнодясна партия
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
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