Русия не изключва тристранни мирни преговори, докато заплашва НАТО. Известен Z-блогър: Лъжем за "успехите" на фронта и ще си получим заслуженото (ОБЗОР - ВИДЕО)

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Руската федерация не изключва възобновяването на тристранните мирни преговори между Русия, Украйна и САЩ, след като американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър проведоха преговори в Москва и Киев. Прессекретарят на диктатора Владимир Путин отбеляза, че все още било твърде рано да се обсъжда мястото или точният график. Песков добави, че Москва все още не е получила информация за резултатите от контактите на пратениците на Доналд Тръмп в Киев, и посочи, че след завръщането им може да се състои телефонен разговор между президентите. Говорителят също така не изключи възможността мирът да се окаже по-близо след преговорите с участието на Уиткоф и Къшнър.

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Kremlin spokesman Peskov said Moscow does not rule out resuming trilateral Russia-Ukraine-US peace talks after US envoys Steve Witkoff and Jared Kushner held negotiations in Moscow and Kyiv. He said it is still too early to discuss the venue or exact timing. Peskov added that… pic.twitter.com/iCFPLltvcw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 7, 2026

Междувременно се твърди, че двамата не са отишли в Киев с празни ръце. Според Financial Times американските пратеници са донесли на президента Володимир Зеленски актуализирани версии на мирния план, в чиято основа са Съединените щати. Предложенията сега са преработени, за да отразят развитието на събитията, след като преговорите през февруари стигнаха до задънена улица. Източници споделят пред изданието обаче, че фундаментално новите идеи всъщност са малко. Вашингтон се е опитал предимно да съживи по-ранни предложения и да намали различията между Киев и Москва. Основен елемент от по-ранните идеи на САЩ бе Донбас да се превърне в демилитаризирана, свободна икономическа зона - нещо, което Зеленски беше одобрил, но при положение че регионът не се контролира от Москва. Основният спор и сега остава територията на Донбас - т.е. Донецка и Луганска област, пише Financial Times.

Страните са обсъдили също така как да се помогне на Украйна да преодолее още един труден период на фона на засилените руски атаки срещу критичната инфраструктура. Източници на британското издание очакват войната вероятно да продължи и през зимата - нещо, което Зеленски също заяви ден по-рано. Въпреки това Уиткоф и Къшнър се надяват на дипломатически напредък преди зимата: Зеленски призна: Войната ще продължи поне до зимата.

Володимир Зеленски заяви, че Украйна и нейните партньори са приключили три кръга преговори в Киев с представители на САЩ и страните от Е3 – Франция, Великобритания и Германия. Разговорите са обхванали нуждите на Украйна в областта на противовъздушната отбрана, технологичното сътрудничество и пакета за подкрепа през зимата. Президентът на Украйна посочи, че партньорите знаят какво може да проработи и какво трябва да бъде готово преди зимата, докато Киев подготвя следващите срещи и контакти.

Зеленски заяви също, че Украйна подготвя срещи с правителствата на партньорите и компаниите, участващи в разработването на съвместната антибалистична програма „Фрея“. Украйна работи също така за разширяване на капацитета си за нанасяне на удари в дълбочина, като и двата въпроса ще бъдат разгледани от щаба на Върховния главнокомандващ. Президентът на страната добави, че предишните решения за противодействие на руските ударни дронове и ускоряване на свързаното с тях производство трябва да бъдат изпълнени изцяло.

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Докато вървят опити за възобновяване на добросъвестни преговори обаче, руският диктатор Владимир Путин продължава да живее в своята паралелна реалност, в която, изглежда, място за мир не съществува. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) дава пример с град Святогорск в Донецка област, за който Путин гръмко обяви на 1 септември, че е превзет от руската армия заедно с още 13 селища. Само че Святогорск все така е украински и е под контрола на украинските въоръжени сили (ВСУ), заяви бригаден генерал Андрий Билецки, командир на Трети армейски корпус на украинската армия. И за доказатество записа видео от центъра на града, като увери, че украинската армия напълно гарантира сигурността му: "Путин, свали клоунския нос": "Превзетият" от теб Святогорск е под контрола на ВСУ.

Само че ширещата се култура на лъжата в руските въоръжени сили парадоксално хем подкопава способността на руските сили да водят ефективни боеве, хем подкрепя преувеличените твърдения на Кремъл, които Путин използва като оръжие, за да засили преговорната позиция на Русия. Руските военни блогъри продължават да изтъкват последствията от така наречените „красиви доклади“, които преувеличават мащаба на настъпленията до такава степен, че вредят на военните операции. Кремъл обаче продължава да настоява на своето изкривено представяне на настоящата обстановка на бойното поле като основа за преговори, като изисква пълна капитулация на Украйна и нейното оттегляне от цялата територия на областите Луганск, Донецк, Запорожие и Херсон, включително големи и гъстонаселени райони, които руските сили никога не са окупирали.

Путин показа, че е чувствителен към обвинението, че е откъснат от настоящите реалности на бойното поле в Украйна - на 1 септември той заяви, че неговото разбиране за ситуацията на бойното поле било „доста обективно“, но въпреки това продължава да отправя абсурдни твърдения за измислени успехи. Преговорите за осигуряване на траен и дългосрочен мир, към които САЩ се стремят, не могат да се основават на руски лъжи. Те могат да се основават единствено на действителните реалности на бойното поле и на реалния ход на войната, който не е в полза на Русия, категорични са анализаторите от ISW.

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Русия отново плаши НАТО

Руската пропаганда междувременно пак заплашва Великобритания с „радиоактивно цунами“, което може да бъде предизвикано от руския подводен дрон „Посейдон“. В национален ефир пропагандисти твърдят, че оръжието може да се движи на дълбочина до 1 километър и със скорост около 185 км/ч, както и че използването му в близост до Обединеното кралство би могло да предизвика „радиоактивно цунами с височина над 100 метра“, което би „хвърлило страната в бездната“.

Москва наистина представя „Посейдон“ като подводен дрон с ядрено задвижване и практически неограничен обсег. Но твърденията за гарантирана 100-метрова радиоактивна вълна, която ще унищожи Великобритания, принадлежат по-скоро към обичайния жанр на руската телевизия - ядрена физика, смесена с апокалипсис, за праймтайма, коментира беларуският опозиционен канал NEXTA.

☢️ Russian propaganda is once again threatening Britain with a “radioactive tsunami” from Poseidon



On air, propagandists claimed the Russian underwater drone can travel at depths of up to 1 kilometer at speeds of around 185 km/h, and that using it near Britain could create a… pic.twitter.com/bbHspOETAO — NEXTA (@nexta_tv) September 7, 2026

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В контекста на руската заплаха - Полша се готви да тества дронове за удари на далечно разстояние. В следващите дни въоръжените сили ще започнат изпитания на системи за прецизни удари на голяма дълбочина, съобщава местното специализирано военно издание Defence24. Един от потенциалните участници е Fly Focus Striker, чийто обявен обсег е около 1000 км. Това вече е система, предназначена за нанасяне на удари по цели, намиращи се далеч зад фронтовата линия.

Финландия пък вече окончателно се е оградила от Русия с 200-километрова бариера, построена по избрани ключови участъци от границата. Проектът е отнел около четири години и е струвал 356 милиона евро, съобщава местното издание Yle. Очаква се годишната поддръжка да струва още 1,5 милиона евро, тъй като това не е просто обикновена ограда, а цялостен комплекс за гранична сигурност, оборудван със системи за наблюдение.

⚡️ Iron Curtain 2.0: Finland has fenced itself off from Russia with a 200-kilometer barrier



The project took around four years and cost €356 million, according to Yle.



The barrier was built along selected key sections of the border.



Annual maintenance is expected to cost… pic.twitter.com/SSgwWS2M1O — NEXTA (@nexta_tv) September 7, 2026

Друга голяма тема от конфронтацията Русия-НАТО е победата на проруската, крайнодясна "Алтернатива за Германия" (AfD) на изборите в в Саксония-Анхалт. Канцлерът Фридрих Мерц каза, че е „дълбоко шокиран“ от резултата. "Разбира се, трябва да го приемем - такива са правилата на нашата демокрация. Но това, което се случи вчера, промени ситуацията не само в Саксония-Анхалт, но и в цяла Германия. Резултатите от тези избори ще имат последствия, включително и на международната сцена“, каза той.

😬 Merz says he is “deeply shocked” by the pro-Russian AfD’s victory in Saxony-Anhalt



“Of course, we have to accept it — those are the rules of our democracy. But what happened yesterday changed the situation not only in Saxony-Anhalt, but across Germany. The results of this… https://t.co/Vz3FEAeCOD pic.twitter.com/jDHNeQQrfY — NEXTA (@nexta_tv) September 7, 2026

Крайнодясната партия подкрепя нормализирането на отношенията с Русия и се противопоставя на по-нататъшна помощ за Украйна, така че резултатът ѝ от близо 44% в източната провинция Саксония-Анхалт вече не е просто регионална сензация, а сериозен предупредителен сигнал за германската и европейската политика като цяло.

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Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Вече 118 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 8 септември е имало 244 бойни сблъсъка спрямо 237 на 7 септември. Руснаците са хвърлили 285 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 28 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2508 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 140 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 8495 FPV дрона, което е с около 320 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-голям брой руски пехотни атаки е имало в Покровското направление – цели 39. Още 12 руски пехотни нападения са станали североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. Други 13 руски пехотни атаки са организирани в Южнослобожанското направление, в района южно от град Вовчанск (Харковска област) и по границата, а при Гуляйполе, Запорожка област, са станали 9 сражения за денонощието, твърдят от ВСУ. Първи щурмов полк на Украйна показа как неговият 2-ри щурмов батальон е освободил село Рибно, близо до Гуляйполе - в североизточна посока. Украинските войски първо са прекъснали ключов маршрут за снабдяване, като изолирали руските сили от боеприпаси, храна и гориво, а след това освободили населеното място, гласи информацията на подразделението. Украинското знаме бе издигнато там на 30 юли.

Ukraine's 1st Assault Regiment showed how its 2nd Assault Battalion liberated Rybne near Huliaipole. Ukrainian troops first cut a key supply route, isolating Russian forces from ammunition, food and fuel, then cleared the settlement. The Ukrainian flag was raised on July 30.… pic.twitter.com/EGrIODNrJX — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 7, 2026

422-ри полк за безпилотни системи на Украйна пък се похвали, че е унищожил инфраструктурата за разпределение на газ в окупираната Запорожка област, и съобщи, че руските сили са започнали да преминават към газови генератори поради проблеми с горивото.

Ukraine's 422nd Unmanned Systems Regiment destroyed gas distribution infrastructure in occupied Zaporizhzhia region. The unit said Russian forces had begun switching to gas generators amid fuel problems, putting the infrastructure directly to military use. #Ukraine pic.twitter.com/jGuRHbesxu — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 7, 2026

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Руският военнопропаганден Telegram канал "Рибар" признава за проблеми в района на Лиман, и то не само в Святогорск: това "далеч не са първите признаци за проблеми – както тактически, така и свързани с неверни съобщения в посока Лиман", пише каналът, създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. "Неведнъж сме отбелязвали, че информацията, идваща от тази посока, е изключително противоречива. И ето че сега настъпи развръзката. От посока Редкодуб украинските сили от няколко месеца методично атакуват на юг, постигайки поне тактически успехи. Кадри от евакуацията на М113 от Карповка показват, че руските части нямат контрол дори над въздушното пространство, непосредствено граничещо с фронтовите линии. При тези обстоятелства възниква сериозен въпрос дали руските сили поддържат контрол над Шандриголово и съседните малки села, които врагът вече е атакувал", добавя "Рибар".

"На север от Лиман украинските сили се струпват в Ставки и изпращат малки групи към покрайнините на Заречно, както и към Ямполовка. Има също така съобщения за саботажни групи, настъпващи към Терно. Ако това се потвърди, би означавало сериозни проблеми за руските сили, действащи на запад от река Жребец. Възможно е достъпът до Лиман от Заречно също да е загубен", признава още блогърът.

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"Кадри, на които се вижда как руски подразделения нанасят удари по вражески пехотни групи в югоизточните покрайнини на града, също косвено сочат за тежкото положение в самия Лиман. Дори и украинските сили да не са укрепили позициите си в конкретни райони, тяхното масивно присъствие в южната част на Лиман едва ли се оспорва. При тези обстоятелства контролът над Стари Караван, Брусовка и Диброва е силно под въпрос", продължава "Рибар".

"Влошаващата се тактическа ситуация може да бъде утежнена от, за съжаление, предсказуемата реакция на местното командване, което, в опит да прикрие истинското състояние на нещата, вероятно ще насочи всичките си усилия към отчаяно справяне с последствията и „антикризисни“ мерки. Съдейки по опита от Купянския сектор, където подобни проблеми бяха решавани с неподготвени атаки, това ще доведе до по-нататъшни загуби. Изтеглянето на резерви от други райони в зоната на отговорност на група „Запад“ за запълване на пролуките край Лиман ще създаде пропуски в отбраната, които врагът неизбежно ще използва. По този начин тактическите – и далеч не критични – провали могат да ескалират в стратегически проблеми поради погрешна преценка на ситуацията и систематични лъжи в докладите до висшестоящите", не спира с критиките си блогърът. "Това не само че понякога създава впечатлението, че висшите длъжностни лица както в Министерството на отбраната, така и в държавната администрация са изгубили връзка с реалната ситуация на място, но и че спешното разрешаване на ситуацията ще изисква значително повече усилия, отколкото една обмислена и премерена реакция на последствията от офанзивата на украинските въоръжени сили".

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Припомнете си какво се случи във войната на ракети и дронове между Русия и Украйна през изминалата нощ, 7 срещу 8 септември: