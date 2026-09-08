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В Созопол и Приморско вече има резервации за "Евровизия": Догодина хотелите ще отворят още от 1 май

08 септември 2026, 10:05 часа 821 прочитания 0 коментара
Снимка: swoodoo.com
В Созопол и Приморско вече има резервации за "Евровизия": Догодина хотелите ще отворят още от 1 май

Трескавата подготовка за "Евровизия" тече, а по Южното Черноморие вече има резервации за май догодина, когато песенният конкурс ще се проведе в Бургас.

В Приморско, на финала на летния сезон, вече се правят резервации за следващия май. Кметът на общината Иван Гайков съобщи, че точно за периода 11-15 май има десетки направени резервации в морския курорт.

Гайков припомни идеята на бургаския кмет Димитър Николов да се представи един цялостен туристически продукт включващ цялото Черноморие.

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"На 30 минути сме от Бургас и с колегите от Царево и Созопол предстои среща, на която да направим график, за да има по-добра свързаност с Бургас. Смятам, че ще успеем да представим най-доброто от нашите общини", коментира той.

Гайков не се съмнява, че Приморско ще успее да отговори на търсенето на туристите, още повече, че и този май много от хотелите са били отворени. Той е бил уверен от хотелиерите и ресторантьорите, че догодина ще отворят още на 1 май, предаде БНР.

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В същото положение е и Созопол, където също вече се правят резервации през май. Местната власт се срещна с бизнеса, за да обсъдят заедно стратегията за оползотворяване на потенциала около "Евровизия".

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Транспорт, строителство, събития, реклама, сигурност и работа на бизнеса извън активния сезон бяха сред основните теми на срещата между Община Созопол и представители на местния туристически бизнес, посветена на подготовката за "Евровизия 2027".

На 28 август по инициатива на кмета на Община Созопол Тихомир Янакиев се проведе работна среща с представители на Консултативния съвет по туризъм, хотели, ресторанти и местния бизнес. В нея участваха кмета на община Созопол-Тихомир Янакиев, зам. кмет-Тодор Дамянов, зам. кмет-Андрей Николов и представители на туристическия сектор.

Май традиционно е извън активния летен сезон за Созопол, но домакинството на мащабно международно събитие в Бургас се очаква да промени ситуацията.

Участниците в срещата бяха категорични, че подкрепят подготовката да бъде обща за региона. 

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Особено внимание обърна Тихомир Янакиев на необходимостта да не се прекалява с цените по време на събитието. Според кмета Созопол трябва да използва възможността да привлече нови гости и да ги спечели като бъдещи туристи, а не да ги отблъсне с прекомерно високи цени.

Организацията на транспорта между Созопол и Бургас бе сред най-сериозно обсъжданите теми.

Предложено бе да бъде създадена специална транспортна организация за периода на Евровизия, включително автобуси, които да се движат до късните часове. Сред идеите е бизнесът да участва финансово в осигуряването на транспорт, който да бъде обозначен с „Созопол – Евровизия“ и да циркулира между двата града по време на събитието. Обсъдена бе необходимостта от предварително определени спирки, ясна организация и връзка между транспортните оператори и хотелите. Представителите на бизнеса настояха туристите да получат предварителна информация за разписанията, спирките и възможностите за придвижване.

Представители на туристическия бизнес съобщиха, че вече има резервации за периода 11–15 май 2027 г.

Очакването е част от гостите на "Евровизия" да останат в региона и няколко дни преди и след самото събитие, за да разгледат българското Черноморие. Това поставя въпроса кои хотели и ресторанти ще работят през този период и при какъв капацитет. Според бизнеса именно тази предварителна информация е от ключово значение, за да може туристите да бъдат насочвани към Созопол и да получат реална картина какво ще бъде отворено и достъпно.

Обсъдени бяха и конкретни предложения към общината, включително възможността за стимули за бизнеса през периода.

Община Созопол предвижда създаването на фен зони и видео екрани, на които гостите на града да могат да гледат на живо "Евровизия". Идеята е събитията в Бургас да бъдат своеобразно продължение и в Созопол, без градът да се конкурира с домакина.

„Не искаме да се разединяваме от колегите в Бургас, а напротив – искаме да сме готови да подготвим Созопол за това масово посещение по време на Евровизия и представянето на България“, посочи кмета на община Созопол.

Обсъдени бяха още фен зони, допълнителни събития и създаването на атмосфера, която да превърне Созопол в естествено място за престой на гостите.

Сред обсъжданите идеи бе активно представяне на Созопол чрез туристическите платформи Visit Sozopol и Go to Burgas.

Сред идеите за съпътстваща програма бе организирането на допълнителни събития, включително парти формати и специална извънредни фестивали след "Евровизия". Целта е туристическият поток да не приключи с финала на конкурса, а гостите да бъдат задържани в Созопол и региона.

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Приморско Созопол Евровизия Евровизия 2027
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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