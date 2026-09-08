Урок за Мерц: Как АзГ успя да постигне рекорден резултат в Саксония-Анхалт

Агресивните кампании срещу бежанците и мигрантите са в основата на политиката на "Алтернатива за Германия" (АзГ). Те обаче не са били решаващ фактор при изборите за местен парламент във федералната провинция Саксония-Анхалт. Това става ясно от анкетите, проведени сред избирателите в изборния ден от института за проучване на общественото мнение Infratest dimap.

Според тях темата за имиграцията е играла второстепенна роля за избирателите. Очевидно много по-решаващи са били теми като социалната сигурност, мирът в Европа и икономическата политика. Дори и сред избирателите на AзГ имиграцията не заема водещо място. Саксония-Анхалт е сред федералните провинции с най-нисък дял на чужденците в Германия - около девет процента, което е доста под средните за страната 15 процента.

Тя е и една от икономически най-слабите федерални провинции на Германия, със сравнително ниски заплати и недостиг на работни места за висококвалифицирани кадри. Регионът страда от десетилетия от бягството на квалифицирани специалисти.

Забележително е, че "Алтернатива за Германия", която в Саксония-Анхалт е обявена за доказано дясноекстремистка, е изпреварила конкурентните християндемократи (ХДС) на досегашния министър-председател Свен Шулце във всички области на политиката. Хората, гласували доверие на АзГ по отношение на борбата с престъпността или политиката за предоставяне на убежищеса два пъти повече, отколкото тези, които в тези сфери се доверяват на ХДС. Дори в икономическата политика, която е класическа тема за консерваторите, "Алтернатива за Германия" ги изпреварва.

АзГ е по-близо до хората

Изглежда в момента AзГ успява да установи една особена близост с много от хората. 67 процента от анкетираните избиратели са заявили, че партията е разбрала по-добре от другите формации, че хората в Саксония-Анхалт вече нямат усещането, че живеят в безопасност. Повече от половината смятат също така, че "Алтернатива за Германия" е по-близо до тревогите на гражданите, отколкото другите партии.

Много хора явно не само се чувстват разбрани от АзГ, но и вярват, че тя може да реши проблемите на страната. На въпроса коя партия в момента има най-добрите отговори на предизвикателствата на бъдещето, младите хора особено често посочват именно "Алтернатива за Германия". Но и сред по-възрастните избиратели тя е начело по този въпрос.

Същевременно резултатът за управляващите партии в кабинета на канцлера Фридрих Мерц е катастрофален. Сред младите избиратели едва 5 процента вярват, че християндемократите ще намерят най-добрите отговори на предизвикателствата на бъдещето. В същото са убедени едва 3 процента за социалдемократите. За управляващите партии това е катастрофа.

Урок за канцлера Мерц

Очевидно на тези местни избори в Саксония-Анхалт много хора са искали да дадат урок и на правителството в Берлин: 59 процента от анкетираните са заявили, че то си го е заслужило. Най-силно е недоволството от християндемократите: 58 процента от анкетираните посочват, че са най-гневни именно на партията на канцлера.

Ето защо не е изненадващо, че регионалното крило на ХДС в тази източна провинция разчиташе в много ограничена степен на подкрепа от канцлера. Много хора там са недоволни от работата му, а рейтингът му е паднал до историческо дъно и изостава значително зад партийните лидери на "Алтернатив за Германия" и на коалиционните му партньори от Социалдемократическата партия.

На тези избори в Саксония-Анхалт АзГ успя да привлече избиратели от всички групи от населението, и най-вече сред работниците и самонаетите лица. Почти две трети от работниците са гласували за нея, както и над половината от самонаетите.

Въпреки че партията отбелязва ръст както сред мъжете, така и сред жените, нейната избирателна база остава с ясно изразена мъжка преобладаваща част. От мъжете избиратели тя получи 52 процента от гласовете, докато от жените – само 32 процента. Въпреки това тя е най-силната партия и сред жените.

Решаващ фактор за изборния успех вероятно е бил фактът, че "Алтернатива за Германия" успя да мобилизира особено много от т.нар. негласуващи - онези, които обикновено не гласуват на избори. От никой друг лагер тя не успя да спечебли толкова много глосавое. Така партията се възползва повече от всяка друга от високата избирателна активност, достигнала близо 78 процента.

Източник: Дойче веле