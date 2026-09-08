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Главният прокурор на Украйна се оттегли от поста

08 септември 2026, 0:11 часа 481 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Главният прокурор на Украйна се оттегли от поста

Главният прокурор на Украйна Руслан Кравченко подаде оставка. Самият той обяви решението си във Facebook. „Това е политическо решение. И го взех съзнателно. Не искам позицията на главен прокурор да се използва като инструмент за политическа конфронтация. Позицията ми по обвиненията остава непроменена“, написа Кравченко.

Той благодари и на колегите си, които съвестно си вършат работата. Кравченко специално спомена тези, които представляват прокуратурата в съда, работят с жертви, документират руски престъпления и защитават интересите на държавата. „Вашата работа по никакъв начин не бива да се подценява. Благодаря на президента на Украйна и на Върховната рада за доверието и ви моля да приемете оставката ми“, добави той.

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Преди това Националното бюро за борба с корупцията на Украйна и Специализираната прокуратура за борба с корупцията проведоха специална операция за разкриване на престъпна организация, ръководена от служител от Главната прокуратура. Групата беше замесена в защитата на мрежа от измамни кол центрове и пране на активи. Обединената прокурорска комисия (ООП) заяви, че използването на длъжността, статута на прокурор или служебните привилегии за прикриване или улесняване на каквато и да е престъпна дейност е неприемливо. ООП също така подчерта готовността си да сътрудничи на разследването.

Като част от операция „Картаген“, НАБУ публикува снимки на отворен сейф, пълен с пачки пари в брой. Някои медии съобщиха, че този сейф се намира в Главната прокуратура, но главният прокурор Руслан Кравченко отрече тази информация . Кравченко заяви, че няма нищо общо с прикриването на незаконни кол центрове, не е давал инструкции за улесняване на подобна дейност и не е използвал правомощията си на главен прокурор за тази цел. Освен това той отбеляза, че по време на разследването му е бил предоставен пълен достъп до кабинета му и до всичко, което е изисквало проверка.

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Служителят на Главната прокуратура, участвал в разследването, вече е отстранен от длъжност. Кравченко добави, че е разпоредил кадрово решение за уволнението на този служител в съответствие с установената от закона процедура. По време на избора на превантивна мярка за заместник-началника на отдел „Международно сътрудничество“ Сергий Кропива, заподозрян в прикриване на измамни кол центрове, прокурор от Специализираната прокуратура за борба с корупцията към Висшия антикорупционен съд заяви, че обвиняемият е наблюдавал ремонтни дейности в дома на главния прокурор Руслан Кравченко в Козин.

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Прокурорът отбеляза, че детективите са записали разговор между Кропива и главния прокурор на 4 март 2026 г., от който става ясно, че Кропива „е под закрилата на главния прокурор“. Той твърди, че това обяснява неговите „широки правомощия“. Освен това, според служител на реда, Кропива е помогнал на съпругата на Кравченко да получи американска виза и е организирал честването на рождения ден на главния прокурор в Мадрид.

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Корупция скандал арест главен прокурор прокурор война Украйна Юрий Кравченко
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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