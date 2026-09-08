Ирландия променя правилата за гражданство

Министър-председателят на Ирландия Михол Мартин обяви нови правила за хората, стремящи се към получаване на ирландско гражданство. Те ще бъдат внесени в кабинета тази седмица.

Спорен новите предложения всеки, който кандидатства за ирландско гражданство, ще трябва да докаже езиковите си умения и да има отчетени 8 години пребиваване в страната, уточни Михол Мартин.

Министърът на правосъдието Джим О'Калахан ще представи плановете за промяна на законодателството, което ще реформира правилата за гражданство.

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Според новите правила кандидатите за ирландско гражданство ще трябва да са пребивавали в страната 8 години, в сравнение със сегашните 5. Също така, кандидатите ще трябва да докажат владеене на английски и ирландски език, както и ще държат специален тест по ирландско гражданство, предаде БНР.

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Идеята е новите изисквания за ирландско гражданство да гарантират, че кандидатите имат "способност да допринасят за обществото", заяви премиерът.

Той също така допълни, че промените ще приведат Ирландия в съответствие с другите европейски страни по отношение на предоставянето на гражданство.

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