Украйна атакува рафинерията в Саратов, Русия обяви удари по военни обекти на фона на хора под развалините в Киев (ВИДЕО)

Украински дронове са атакували руския нефтопреработвателен завод в Саратов. През нощта на 7 срещу 8 септември жители на Саратов и околностите са съобщили за експлозии и пожар, както и за активност на противовъздушната отбрана. В 3:30 ч. сутринта губернаторът Роман Бусаргин е издал предупреждение за заплаха от безпилотни летателни апарати. Час по-късно той обяви, че атаката е причинила „щети на гражданската инфраструктура“ и че има жертви.

Анализ на руския опозиционен Telegram канал ASTRA, който работи с данни от отворени източници, разкри, че целта на дроновете е била именно рафинерията в града. Заводът е част от „Роснефт“ от март 2013 г. Адресът на компанията е ул. „Брянская“ № 1.

Нефтопреработвателният завод в Саратов е един от най-старите в Русия, основан през 1934 г. През 2013 г. заводът премина под контрола на руската държавна нефтена компания „Роснефт“. Към 2023 г. капацитетът му за преработка на нефт беше 4,8 милиона тона. Той е бил многократно атакуван от украински дронове.

Още: Украинските удари върнаха преработката на петрол в Русия до нивата отпреди 20 години

Според Бусаргин 10 души са били ранени при атаката. „В резултат на вражеска атака с дрон бяха регистрирани щети по няколко сгради в Саратов“, заяви губернаторът на региона. „Десет души бяха ранени, включително три деца. Всички са получили необходимата медицинска помощ. Шест души бяха хоспитализирани; нараняванията им не са животозастрашаващи". Бусаргин уточни, че „за хората е открит временен приютен център“.

В Саратовска област е бил атакуван и град Енгелс, където има военно летище - там са засечени отломки, но и попадения, макар и все още да няма повече информация.

Според руското Министерство на отбраната през нощта над руските региони и анексирания Крим са били неутрализирани 384 украински безпилотни летателни апарата. Става дума за регионите Белгород, Брянск, Воронеж, Волгоград, Калуга, Курск, Липецк, Тамбов, Орел, Ростов, Саратов и Смоленск, Московска област, Краснодарския край, анексирания полуостров Крим и Черно море, гласи изявлението на ведомството. В Белгород има една жертва и поне четирима ранени, твърди местният губернатор.

Има данни и за украинска атака с дронове в окупирания Мелитопол, Запорожка област. Местни жители съобщават за голям пожар и серия от вторични експлозии.

Русия обяви удари по "военни обекти" в Киев и Одеса

Руското Министерство на отбраната отделно потвърди, че през нощта са били нанесени удари по Киев, Киевска област и Одеска област в Украйна. Ударите са били "масирани". Разбира се, от Москва пропускат да споменат, че са убити най-малко двама души, а поне 10 други са ранени в украинската столица, както съобщават местните власти. Кметът Виталий Кличко съобщи и за попадения по жилищни сгради, а няколко души са били затрупани под развалините.

Kyiv residents, anticipating heavy shelling, are already heading down into the underground. pic.twitter.com/DEIdlbVpd7 — WarTranslated (@wartranslated) September 7, 2026

„Бяха нанесени щети на обекти на украинската отбранителна промишленост, свързани с производството и съхранението на безпилотни летателни апарати и крилати ракети, както и на центрове за военен товарен транспорт, логистика и дистрибуция в Киев и Киевска област, а също и на съоръжения в пристанището Черноморск в Одеска област, използвани за разтоварване на военен товар. Освен това беше повреден кораб от типа танкер, превозващ гориво и смазочни материали за украинските въоръжени сили“, заяви руското военно министерство.

Още: След края на тридневното примирие: Киев отново под удари, Русия поднови атаките с дронове (ВИДЕО)

Двама души са загинали, а десет са ранени и в Донецка област в резултат на удари на руските въоръжени сили, твърдят местните власти. Жертвите са в Краматорск, като информацията е за последните 24 часа. Общо 4290 цивилни са загинали, а 10 378 са ранени в Донецка област от началото на пълномащабната инвазия, съобщава ръководителят на областната администрация Вадим Филашкин.

В нощта на 8 септември (от 18:00 часа на 7 септември) Русия е атакувала с противокорабни ракети „Оникс“, балистични ракети „Искандер-М“/С-400/KN-23, 32 крилати ракети Х-101, изстреляни от въздуха, и със 166 ударни безпилотни летателни апарати от типа „Шахед“ (повече от половината от които са с реактивни двигатели) и симулаторни дронове - общо

😱 Witnesses in Kyiv captured the moment two ballistic missiles struck the same spot pic.twitter.com/h8eVMEHkuV — NEXTA (@nexta_tv) September 8, 2026

Според предварителни данни, оповестени от украинските ВВС към 08:30 ч., системите за противовъздушна отбрана са свалили или обезвредили 175 цели:

2 ракети „Искандер-М“/KN-23/С-400/„Оникс“;

31 крилати ракети Х-101/„Искандер-К“;

142 дрона.

"Удари от вражески ракети и ударни безпилотни летателни апарати са регистрирани на 29 места, както и падане на отломки на 9 места. Атаката продължава, във въздушното пространство има около десет вражески безпилотни летателни апарата. Спазвайте правилата за безопасност!", гласеше по това време сводката на украинските ВВС.

💔 Heartbreaking: A mother and child look at the destruction after the overnight attack



They were sheltering during the strikes. In the morning, they came outside and saw the aftermath with their own eyes.



📹 Yan Dobronosov https://t.co/XAocew4rfG pic.twitter.com/3PHPL3P22g — NEXTA (@nexta_tv) September 8, 2026