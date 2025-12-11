Войната в Украйна:

Полски сенатор натисна в стената журналистка заради войната в Украйна (ВИДЕО)

11 декември 2025, 13:53 часа 493 прочитания 0 коментара
Разговорът на журналист със сенатор в Полша внезапно се превърна в скандал. Сблъсъкът избухна в коридорите на полския парламент по време на дискусия за прекратяване на войната в Украйна и предполагаемото отсъствие на Полша от масата за преговорите. В един момент сенаторът Войчех Скуркевич, видимо развълнуван, протяга ръка към врата на журналистката на TVP Юстина Доброш-Ораш, опитвайки се да изключи микрофона ѝ. "Моля, не ме докосвайте", казва тя.

Всичко започна с въпрос за отсъствието на Полша от масата за преговори по мирните планове за Украйна. Юстина Доброш-Ораш посочи, че според нея президентът Карол Навроцки би могъл да използва отношенията си с Доналд Тръмп, за да увеличи полското влияние върху позицията на САЩ по отношение на Русия.

Сенатор Войцех Скуркевич веднага отговори, че журналистът „обърква понятия“, смесвайки коалицията от държави, участващи в помощ за Украйна, с двустранното дипломатическо сътрудничество. Когато репортерът настоя за подробности, политикът започна да защитава позицията на Доналд Тръмп, което очевидно ескалира напрежението.

В един момент разговорът прие решително по-рязък тон. „Не се дръж така, сякаш имаш фъстък в главата си вместо мозък“, сопна се сенаторът.

Юстина Доброш-Ораш разкритикува политика за игнориране на фактите и го обвини в манипулиране на информация, което само нажежи ситуацията.

Виолета Иванова
