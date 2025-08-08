Шеф в БФС разкри: Над 25 000 билета за мача с Испания са продадени, имаме още хиляди заявки от цялата страна

Националният отбор по футбол на България ще посрещне европейския шампион Испания на 4 септември на стадион „Васил Левски“ в София. Двубоят е първи за двата тима в квалификациите за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през 2026 година. Пристигането на „Ла Фурия“ у нас се очаква с нетърпение от феновете, които усилено купуват билети за срещата. Един от шефовете на БФС Пламен Петров разкри пред колегите от „Спортал“, че вече над 25 хиляди пропуска са били продадени.

От БФС очакват стадионът да бъде пълен

Маркетинговият директор на футболния съюз сподели, че интересът към предстоящия мач с Испания е огромен. Той заяви, че за първи път от много години насам се очаква Националният стадион „Васил Левски“ да бъде пълен до краен предел. Петров също така обяви, че в БФС имат хиляди заявки за билети за срещата от цялата страна. Малко по-рано от родната централа използваха социалните мрежи, за да съобщят, че над 20 000 пропуска вече са продадени.

"Радваме се на много сериозен интерес"

„Радваме се на много сериозен интерес и вярваме, че за първи път от дълги години стадион „Васил Левски“ ще бъде пълен, както заслужава за пристигането на европейския шампион и един от най-силните национални отбори в света, какъвто е Испания. Имаме вече над 25 000 продадени билети, близо 7300 са пакетните билети. Имаме и още хиляди заявки от цялата страна към този час“, заяви директорът в Българския футболен съюз.

