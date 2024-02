След Авдеевка: Срива ли се фронтът и накъде тръгва руската армия? (ВИДЕО)

Сутрешната сводка на украинския генщаб дава известна представа накъде засега гледа руското военно командване. За последното денонощие общо по целия фронт в Украйна е имало 80 бойни сблъсъка, като най-много отбити руски пехотни атаки има сумарно по източния бряг на река Днепър и в западната част на Запорожието – общо 26. 16 от тях са при Кринки, на 30 километра североизточно от град Херсон и 2 километра източно от река Днепър, а още 10 при Работино. Работино е основната точка, до която украинците стигнаха при лятната си контраофанзива – селището се намира на 10 километра южно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол.

(КАРТА) Още в събота, 17 февруари, си пролича, че руските сили тръгват в атака срещу Работино. Първата голяма атака с бронирана техника на руснаците беше парирана, но масираните руски бомбардировки в района демонстрират, че руската армия опитва да подготви почвата за настъпление: Цената на Авдеевка: Данни за руските и украинските загуби (ВИДЕО)

In the Robotyne axis, massive bombardments and artillery barrages are carried out on Ukrainian positions. This 'leveling the front line' tactics is often used by Russia to prepare for large scale mechanized and infantry assaults. pic.twitter.com/Rkx9CjnU1W — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 18, 2024

В сутрешния обзор на руския пропагандист и военен блогър Семьон Пегов пише за "тактически успехи" на руснаците при Новопокроповка и Върбово. Новопокроповка е на 2 километра южно от Работино, а Върбово е на югоизток (18 километра югоизточно от Орехов). Популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, е по-смел в обзора си – руснаците вече били навлязли в южните и западните покрайнини на Работино. Колко е важен сега този участък на фронта за руснаците личи от отделен обзор на "Рибар" за направлението – там вече пише, че сведенията за боеве в западните покрайнини са непотвърдени, но най-вероятно били истина (защо да са истина, не е ясно). "Рибар" добавя и друго – дори Работино да бъде превзето, то е толкова разрушено, че няма да е някакъв особен актив и руснаците ще трябва да преминат отвъд него, защото ще е много трудно да се укрепят в руините. Украински данни сочат, че има боеве от юг на Работино, както и атака откъм Копани – село, което се намира на около 6 километра северозападно от Работино. Резултатът от атаката е видим на долното видео, а от видеата се вижда, че руснаците ползват танкове Т-55 тоест истински антики:

The Southern Defense Forces showed footage of Russian attacks in the Zaporizhzia region. Personnel and equipment were moving towards Ukrainian positions, but were destroyed from above. pic.twitter.com/ue2HahsZRS — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 19, 2024

Извън това, в направление "Маринка" т.е. Григоровка, Новомихайловка и Победа или югозападните предградия на град Донецк, е имало 18 отбити руски пехотни атаки, сочат официалните украински данни. За това направление няма никакви руски хвалби за напредък. При Бахмут също е горещо, като има съобщения за руски натиск при Ивановско (5-6 километра запад-югозапад от Бахмут) – Семьон Пегов твърди, че руснаците стигнали покрайнините на селото.

Авдеевка: Послеписът

(КАРТА) Вече е ясно, че боевете при Авдеевка се пренасят засега основно в Ласточкино тоест буквално в покрайнините на Авдеевка на запад. Има и отзиви от тези боеве в руските телеграм канали – естонският блогър WarTranslated препубликува един от отзивите, в който пише, че руснаците срещат жестока съпротива и са под силен обстрел в опитите си бързо да превземат и Ласточкино. Показателно е, че според украинския генщаб за последните 24 часа има само 5 отбити руски пехотни атаки и то не единствено при Ласточкино, но и още при Новобахмутовка (10-тина километра северозападно от Авдеевка) и Първомайско (11 километра югозападно от Авдеевка), тоест линия на север и юг (Новобахмутовка – Ласточкино – Първомайско).

A video of defensive battles in Avdiivka in the first days of the 3rd Assault Brigade's advance. The footage of raids into the occupied areas is from the cameras of the 1st Mechanized Battalion soldiers. pic.twitter.com/V8jKKd6Dvl — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 18, 2024

Според украински офицер от резерва, който е известен в Twitter с прякора Tatarigami, в Донецка област руснаците превъзхождат украинците като брой на войниците и военните части в съотношение 2:1. Данните са на едно от звената на публичната разузнавателна платформа OSINT – полския мозъчен тръст Rochan, ръководен от анализатора Конрад Музика.

В своя дневен анализ ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) дава следната оценка – че най-вероятно украинската армия ще установи нова защитна линия недалеч от Авдеевка. В анализа има препратки към известни руски военни телеграм канали, според които това няма да стане и руснаците бързо ще напреднат на запад – как Ласточкино ще падне бързо, отбранителната линия всъщност ще е Орловка – Бердичи тоест малко по-западно и ако тя падне, "Сирски ще е неудачник" (коментар на канала "Военкор Котенок"). Поне дотук няма никакви данни за светкавичен руски напредък на запад, а кореспондентът на "Комсомолская правда" Александър Коц предупреждава, че всъщност украинците ще се укрепят от Очеретино до Уманско, а ще печелят време за изграждане на по-силни фортификационни съоръжения, като се бият в Ласточкино и Орловка. "Едва ли трябва да се очаква мащабно срутване на фронта. В крайна сметка трябва конкретно да се закрепим, да се прегрупираме и да вземем малка почивка", казва той.

От ISW считат, че превземането на Авдеевка ще е пикът на руската активност в тази част на фронта засега, предвид огромните загуби. Тръстът включва в обзора си и публикация на популярния руски военен телеграм канал "Нам пишут из Яниньi" (списван от един от известните проруски сепаратисти Андрей Морозов с позивна Мурц) за 16 000 убити руски войници в Авдеевка. Военният кореспондент на "Киев Индипендънт" Иля Пономаренко коментира в Twitter, че дори при такава оценка, при това руска и тоест вероятно силно занижена, за 4 месеца Русия далеч е надхвърлила официално признатите жертви на СССР във войната в Афганистан – събитие, което е от историческо значение и за разпада на СССР. Всъщност, дори по тази руска оценка руските загуби представляват половината от населението на Авдеевка преди войната: Руски военен канал побесня за Авдеевка: Никога не е било толкова кръв за метър напредък (ВИДЕО)

По руски оценки напредъкът с превземането на Авдеевка е малко под 9 километра. Авдеевка обаче се намира на 60 километра от границата на Донецка област на запад.

От ISW отбелязват и друго за голямата картина – Русия ще опита да постигне колкото се може повече тактически успехи преди настъпващата пролет, която ще направи терена в Украйна истинско блато и ефективно ще попречи на голямо придвижване напред с бронирана техника. Отделно руското командване едва ли се заблужава, че нова порция западна военна помощ няма да дойде (от Европа идва със сигурност) и очаква тя да повлияе в средносрочен аспект тоест към есента на 2024 година, добавят американските анализатори.

На този фон, украинският министър на дигитализацията Михайло Федоров обяви, че Украйна вече е направила успешни тестове на два нови дрона, които са разработени на база руския "Ланцет". А френският министър на отбраната Себастиан Лекорну каза при визитата на украинския президент Володимир Зеленски във Франция през почивните дни, че Украйна първа ще получи нов вид камикадзе-дронове.

