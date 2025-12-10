Убиха сина на известен космонавт (СНИМКА)

41-годишният Дмитрий Каденюк, син на първия космонавт на независима Украйна Леонид Каденюк, е намерен мъртъв в Киев, съобщи РБК-Украйна. Майката на Дмитрий Каденюк, Вера Каденюк е открила тялото на 41-годишния си син в апартамент на площад „Леся Украинка“ в Киев. Според познати на семейството, Дмитрий е бил открит близо до входната врата. Тялото му е било в кръв, той е държал нож и е имал множество порезни рани по тялото.

Самоубийство?

Не е намерена предсмъртна бележка, а естеството на раните говорят, че е имало борба и не става въпрос за самоубийство. Започнало е разследване по член 115 от Наказателния кодекс на Украйна – предумишлено убийство. Окончателната причина за смъртта ще бъде определена от съдебномедицинска експертиза.

Спорове за наследство

След смъртта на Леонид Каденюк за започнали спорове за наследството му между роднини. Те не могли да разделят четиристайния апартамент в Печерск. По-рано вдовицата Вера Каденюке споделила пред репортери, че тя и синът ѝ са получавали заплахи от сина на космонавта от първия му брак, Владимир, който също предявявал претенции за имота.

Леонид Каденюк

Бащата на починалия Леонид Каденюк е украински летец-изпитател от първи клас, политик, генерал-майор от авиацията и първият космонавт на независима Украйна. Той е роден на 28 януари 1951 г. в село Клишковци в Черновицка област в семейство на учители. Мечтата на Каденюк за космоса започва на 10-годишна възраст, след полета на Юрий Гагарин. Леонид Каденюк е бил женен и има двама сина.

