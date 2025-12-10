И испанските лекари протестират - със стачки, отменени прегледи и отложени операции

Подобно на българските си колеги, и испанските лекари започнаха 4-дневна стачка заради нов закон. Те искат специален статут за професията си, намаляване на максималното седмично работно време и по-добри условия за дежурствата им. Настояват и за възможност за коректно ранно и частично доброволно пенсиониране.

Медиците настояват исканията им бъдат записани в специално законодателство.

По данни на синдикатите в протестите в цялата страна ще се включат над 100 000 медици. Демонстрации вече бяха организирани в Мадрид, Барселона, Севиля, Кадис и много други градове.

Още: Жилищна криза: Испания купува имоти, за да ги отдава евтино за 75 години

Ефективна стачка

Недоволните лекари са прибегнали до ефективни стачки действия.

Болници и здравни центрове във всички региони, включително Балеарските острови, Мадрид, Каталуния, Валенсия и Андалусия, са потвърдили участието си в стачката. Спешните и критичните служби ще работят при минимален обем на обслужване, но неспешната помощ ще бъде силно засегната.

Гражданите са предупредени да се подготвят за отменени прегледи, забавени изследвания и отложени операции, особено неспешните. Очаква се центровете за първична медицинска помощ също да работят с намален персонал, което ще доведе до по-дълго време на чакане за консултации с общопрактикуващи лекари и административни услуги.

Още: Има и по-зле: Испания втора година е без бюджет, правителство и парламент на нож

Спешните и животозастрашаващи медицински грижи, включително спешните, онкологичните и интензивните отделения, ще продължат да работят, макар и под натиск поради намален персонал.

Източник: iStock

Здравните власти издадоха насоки, насърчаващи пациентите да посещават болници само при крайна необходимост и наистина спешни случаи.

В региони като Балеарските острови, включително Майорка и Ибиза, местните медицински синдикати потвърдиха участие и насрочиха демонстрации пред големите болници.

Плановете на властта

Още: Испания мобилизира 615 милиона евро военна помощ за Украйна

Министерството на здравеопазването предлага нов закон, който решава други проблеми. Слага край на несигурността на работните места, намалява 24-часовите дежурства до максимум 17 на месец и гарантира, че задължителните почивни дни не създават задължение за полагане на извънреден труд след това, предаде БНР.

Въпреки протестите, от здравното министерство обявиха, че не смятат да оттеглят закона, тъй като това ще разруши правната рамка на здравната система.

Властите посочват, че някои от исканията на медиците са в ръцете на регионалните правителства, а други противоречат на Конституцията.