"Лукашенко е наркоман": Бивш политически затворник разкри кой е наркотикът му

„Лукашенко е наркоман: неговият наркотик е властта. Като всеки наркоман, той ще направи и продаде всичко за една последна доза“, каза 39-годишният активист Сергей Спариш, който наскоро беше освободен от беларуски затвор като част от опита на Лукашенко да се подмаже на Запада. Според него, за да остане на власт, беларуският авторитарен лидер е продал Беларус на Русия, пише британското издание "Гардиън". Сега обаче президентът на Беларус се опитва да излезе от дипломатическата криза, предпазливо проучвайки пространство отвъд Москва.

Тръмп ухажва Лукашенко, но на него му харесва

В президентския дворец в Минск най-дългогодишният лидер на Европа се усмихна широко, докато приемаше малка метална кутия от гостуваща американска делегация.

Вътре лежеше чифт релефни копчета за ръкавели с надпис „Белият дом“ – личен подарък от Доналд Тръмп за Александър Лукашенко , който се наслаждаваше на вниманието след години като западен пария.

Откакто Тръмп встъпи в длъжност, Лукашенко, авторитарен лидер, управляващ Беларус от 1994 г. насам, се опитва да излезе от дипломатическата криза, предпазливо проучвайки пространство отвъд Москва, която вижда Беларус както като свой най-близък съюзник, така и като жизненоважен буфер.

Усещайки политическа възможност с новата администрация на Тръмп, Лукашенко редовно се среща с американски представители и дори провежда телефонен разговор с американския президент, който предложи идеята за директна среща. Някои във Вашингтон виждат Лукашенко като потенциален събеседник с Владимир Путин за прекратяване на войната в Украйна. Кийт Келог, пратеникът на Тръмп в Украйна, е заявил в частни разговори, че цени високо прозренията на Лукашенко за руския лидер, според източник, запознат с разговорите.

Снимка: kremlin.ru

Беларус и войната в Украйна

Беларус служи като плацдарм и логистичен център за руските войски, а територията ѝ осигурява отправна точка за атаки срещу Украйна от север, само на 90 мили от Киев. След пълномащабното нахлуване Минск и Москва подписаха всеобхватен пакт за сигурност, а Лукашенко – след години на съпротива – се съгласи да разположи руски ядрени оръжия на беларуска земя.

Въпреки това Лукашенко се противопостави на натиска на Путин да изпрати собствените си войски във войната, знаейки, че подобен ход би бил крайно непопулярен не само сред обществеността, но и в собствените му въоръжени сили.

Икономическата зависимост на Беларус от Москва обаче само се задълбочи, тъй като западните санкции превърнаха страната в жизненоважен канал за Москва, генерирайки временен бум в износа и държавните приходи. Беларуските фабрики също увеличиха производството, снабдявайки Русия с дрехи и основни компоненти за войната. Но добивите не бяха трайни. Тъй като руската икономика се забави под тежестта на санкциите и военните разходи, Беларус беше повлечена надолу заедно с тях.