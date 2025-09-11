Войната в Украйна:

Тръмп се моли за здравето на Лукашенко, отменя санкциите и му праща подарък (СНИМКИ)

11 септември 2025, 15:25 часа 598 прочитания 0 коментара
Тръмп се моли за здравето на Лукашенко, отменя санкциите и му праща подарък (СНИМКИ)

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че отменя санкциите срещу националния авиопревозвач на Беларус "Белавия" и иска нормализиране на отношенията с Минск. Това съобщи заместник-помощникът на Тръмп Джон Коул, който бе на посещение в беларуската столица. Той е провел преговори в Беларус с президента Александър Лукашенко, в резултат на което бе обявено, че Минск е освободил общо 52-ма политически затворници, 14 от тях са чужденци от различни националности.

В официалния телеграм канал на беларуския президент "Пул первого" се отбелязва следното:

"По искане на президента на САЩ и други държавни глави, като жест на добра воля и основавайки се на принципите на човечността, президентът на Беларус реши да помилва редица чуждестранни граждани, осъдени за шпионаж, участие в екстремистка и терористична дейност и извършили други престъпни деяния на територията на Република Беларус.

Общо 14 чуждестранни граждани бяха помилвани. 6 от тях са граждани на Литва, по двама на Латвия, Полша и Германия, един гражданин на Франция и един на Великобритания."

Отбелязва се, че Коул и беларуският лидер са провели петчасови разговори в Минск. Още в началото на срещата Коул обяви, че САЩ отменят санкциите срещу авиокомпанията "Белавия", като допълни, че Тръмп е наредил това да стане "незабавно" и решението е било одобрено от всички американски ведомства.

Коул обяви също така, че САЩ планират да отворят отново посолството си в Минск и искат да развиват икономически отношения с Беларус.

Освен това Тръмп е изпратил на Лукашенко копчета за ръкавели с изображение на Белия дом и лично писмо, в което го поздравява за рождения му ден и пише, че се моли за здравето му.

 

Елена Страхилова
