Правителството на Гюров:

Лукашенко подари на Ким Чен Ун автомат и му каза, че с тези дисциплинирани корейци ще стигне далеч (ВИДЕО, СНИМКИ)

26 март 2026, 16:24 часа 226 прочитания 0 коментара
Лукашенко подари на Ким Чен Ун автомат и му каза, че с тези дисциплинирани корейци ще стигне далеч (ВИДЕО, СНИМКИ)

"Като човек, който вече е видял всичко на този свят, мога да ви кажа приятелски: вашата страна я очаква велико бъдеще с този трудолюбив и дисциплиниран народ. И второто, което видях: вие умеете да правите всичко и го правите така, както никой друг." Това са думи на беларуския президент Александър Лукашенко към севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Двамата подписаха днес в Пхенян споразумение за сътрудничество и приятелство.

При приема си в севернокорейската столица Лукашенко подари на Ким автомат, за в случай, както обясни той самият, "че се появи враг".

Лукашенко определи договора като фундаментален - двете страни започват още по-активно сътрудничество и усилват контактите между отрасловите си министерства. 

Още: Путин се усмихва: Тръмп може да му донесе 250 млрд. долара за още война в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Снимка: president.gov.by

Лукашенко намери исторически прилики между Минск и Пхенян - и двата града, по думите му, са били практически изтрити от лицето на земята в резултат на военни действия, а след това е била извършена мащабна работа по възстановяването им, съобщава беларуската държавна агенция БелТа.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Беларус Александър Лукашенко Северна Корея Ким Чен Ун
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес