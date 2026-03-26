Лукашенко подари на Ким Чен Ун автомат и му каза, че с тези дисциплинирани корейци ще стигне далеч (ВИДЕО, СНИМКИ)

"Като човек, който вече е видял всичко на този свят, мога да ви кажа приятелски: вашата страна я очаква велико бъдеще с този трудолюбив и дисциплиниран народ. И второто, което видях: вие умеете да правите всичко и го правите така, както никой друг." Това са думи на беларуския президент Александър Лукашенко към севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Двамата подписаха днес в Пхенян споразумение за сътрудничество и приятелство.

При приема си в севернокорейската столица Лукашенко подари на Ким автомат, за в случай, както обясни той самият, "че се появи враг".

Лукашенко определи договора като фундаментален - двете страни започват още по-активно сътрудничество и усилват контактите между отрасловите си министерства.

Лукашенко намери исторически прилики между Минск и Пхенян - и двата града, по думите му, са били практически изтрити от лицето на земята в резултат на военни действия, а след това е била извършена мащабна работа по възстановяването им, съобщава беларуската държавна агенция БелТа.