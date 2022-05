Лъже ли Кадиров, че нова група чеченци е тръгнала към Украйна? (ВИДЕО)

Основание за твърдението е публикувано от чеченския лидер Рамзан Кадиров видео как нова група "доброволци" тръгва към Украйна. Само че според NEXTA това видео не е ново – кадрите всъщност са друг ракурс на старо видео, от 23 април. "Изглежда няма нови кадировци, желаещи да умрат в Украйна", иронизира NEXTA.

The video #Kadyrov posted yesterday is just a snapshot from a different angle from the April 23 video.



Apparently there were no new #Kadyrovites willing to die in #Ukraine. pic.twitter.com/AxcvPk2BMZ