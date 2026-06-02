Мадяр е готов да се срещне със Зеленски, но постави важно условие

„Мога да повторя тук в Берлин: Готов съм да се срещна с президента Зеленски в началото на следващата седмица. Ако наистина успеем да се съгласим по тези основни човешки права“. Това заяви унгарският премиер Петер Мадяр на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц. Така той отново постави условието - дотогава страните трябва да се споразумеят за правата на малцинствата и свободното използване на езика на унгарците в Закарпатието.

Петер Мадяр потвърди, че между Унгария и Украйна се водят неформални преговори относно езиковите, културните и образователните права на унгарското малцинство, живеещо в Закарпатието. "Засега тези преговори напредват много окуражаващо. Надяваме се, че те могат да бъдат приключени на техническо ниво тази седмица", съобщи Мадяр.

Той също така заяви, че като малцинство, основно изискване е човек да може да използва родния си език в детска градина, училище, в администрацията или да може да отстоява своите културни права. Държава, която желае да започне преговори за присъединяване към Европейския съюз, трябва да зачита тези права, припомнят агенциите.

Петер Мадяр подчерта, че е много оптимистично настроен относно разрешаването на този спорен проблем с Украйна, който продължава повече от десет години. „Готови сме да отворим нова глава в унгарско-украинските отношения“, подчерта той. „Използването на родния ви език в детска градина, училище, в администрацията — това не е нещо допълнително. Това е основно човешко право. Страна, която иска да започне преговори за присъединяване към ЕС, трябва да уважава тези права. Оптимист съм, че можем да решим този спор, който се влачи от повече от 10 години“, категоричен бе Мадяр.

