"Тълпата и плагиатите": загадъчен пост на Илиана Раева предизвика реакции

02 юни 2026, 21:27 часа 178 прочитания 0 коментара
Снимка: Yulian Todorov / LAP.bg
Легендата на българската художествена гимнастика и настоящ президент на федерацията - Илиана Раева, публикува силен и загадъчен текст в социалните мрежи, който предизвика множество реакции и интерпретации сред нейните последователи. Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика разсъждава върху "плагиатството" не само като кражба на произведения, а и като присвояване на чужди мисли, маниери, житейски истории и дори съдби.

Раева за плагиатството като присвояване на чужди мисли, маниери, житейски истории и дори съдби

В поста си Раева говори за хора, които "буквално открадват житейска история на друг човек и я представят като своя", като подчертава, че "Оценката на Светлината е важна, а не на тълпата". Макар да не става ясно дали думите ѝ са насочени към конкретен човек или ситуация, публикацията бързо привлече вниманието и породи въпроси какво точно стои зад силното ѝ послание.

Ето какво написа Илиана Раева във Фейсбук:

"В живота съществуват плагиати не само на произведения. Плагиатство може да има на чужди мисли, на чужди маниери, на чужда визия, на чужди истории, на чужди животи…

Срещам плагиатство на хора, които буквално открадват житейска история на друг човек и я представят като своя. И не, не им се получава да внушават, че си вярват, че чуждата история е тяхна. Не си вярват, но го играят така да изглежда за пред свидетелите, които знаят истината. Просто чуждата история е недостижима за тях, а е толкова впечатляваща… Колко хубаво би било да е тяхна…Защо да не си я препишат за своя. А, колко правдоподобно звучи казана, или написана за пред тълпата… Ох, щастие…

Тълпата това иска и го получава. И плагиатът и тълпата са доволни.

Но не е съвсем така. Всъщност, всеки носи през целия си живот кръст, който свети. И тази светлина отразява Истината за живота, за делата, думите и мислите му. Светлината на кръста ни е красива, топла и сияйна, но е и безкомпромистна, и неоспорима. И там някъде, на Важното Място (къде ли и кога ли точно ще е То, само един Бог знае) ние ще се изправим срещу себе си.

И…

Така, че Оценката на Светлината е важна, а не на тълпата.

Така си разсъждавам аз, гледайки този светещ кръст зад гърба си, който е символ на Истината."

