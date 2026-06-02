Най-важните новини за деня: 2 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 2 юни 2026 г.

"БАБА АЛИНО" 2.0: САТЕЛИТЕН ПОГЛЕД ИМА ЛИ ОЩЕ ЕДИН СКАНДАЛ, КАКТО ТВЪРДИ БИВШИЯТ КМЕТ НА ВАРНА ИВАН ПОРТНИХ (СНИМКИ)

"Ще покажем малко по-късно, буквално на стотина метра от този терен, едно друго "Баба Алино 2" - става въпрос за един огромен терен, който е бил гора буквално преди 2 години, а в момента няма нито едно дърво. И се вихри тотално строителство". Това заяви бившият кмет на Варна Иван Портних в интервю за сутрешния блок на БНТ днес, 2 юни. С уточнение, че на никого не му пукало от строителните работи и никой не се трогвал какво точно става там. Портних не влезе в повече подробности - какво е въпросното строителство, дали както с "Баба Алино" има нередности - сигнали, документи, свидетелства. За сметка на това в официалния му профил във Facebook от 1 ден стои закана да съди всеки, който казва, че имал нещо общо с незаконното строителство в "Баба Алино" - ОЩЕ: "Ще покажем "Баба Алино 2": Портних с "доказателство", че не е виновен за "украинския град"

"ЩЕ ПОКАЖЕМ "БАБА АЛИНО 2": ПОРТНИХ С "ДОКАЗАТЕЛСТВО", ЧЕ НЕ Е ВИНОВЕН ЗА "УКРАИНСКИЯ ГРАД"

"Цирк" и "опит да се отклони вниманието" - така бившият кмет на Варна Иван Портних коментира поведението на сегашния градоначалник на морската ни столица Благомир Коцев, говорейки специално за удостоверенията за търпимост за комплекса в парк "Баба Алино", който се превърна в национална тема. Комплексът е изграден от украински инвеститор - Олег Невзоров, който в България е известен с фирмата си "Корпорация КУБ".

БЛАГО КОЦЕВ СЕ ОПИТА ДА СПРЕ ОТ АРЕСТА КАПАНА "БАБА АЛИНО": ДЕНКОВ С КОМЕНТАР ЗА КАЗУСА "ГРАД В ГРАДА"

Институциите вместо докрай да изкопаят всички взаимовръзки кой е виновен за незаконния комплекс край Варна, станал известен още като "град в града", веднага започва прехвърлянето на отговорността. „Баба Алино“ е капан, заяви председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ и бивш премиер акад. Николай Денков пред bTV. Още: „Прекрасна широколистна гора е унищожена“: Абровски призова Община Варна да премахне сградите в „Баба Алино“

КОЙ ЩЕ Е КАНДИДАТЪТ НА ГЕРБ ЗА ПРЕЗИДЕНТ: ЛИДЕРЪТ НА СДС ОЧЕРТА НЕГОВИЯ ПРОФИЛ

Лидерът на СДС, чат от коалицията с ГЕРБ в няколко Народни събрания - Румен Христов очерта профила за кандидат за президент на партията на Бойко Борисов за предстоящите президентски избори през есента. "Нямаме имена за кандидат за президент, а нашият кандидат е този, който гледа на Запад и този, който е готов да отстоява българския национален интерес в Европейския съюз", коментира Христов в студиото на bTV. Още: "Без нас няма да мине": Лидерът на СДС заговори за отстъпки за новия ВСС

ОТ 1 ЮЛИ: ПО-ВИСОКИ ПЕНСИИ, НО 800 ХИЛЯДИ ОСТАВАТ ПОД ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ

Над 800 000 български пенсионери ще останат под линията на бедност въпреки предстоящото увеличение на пенсиите от 1 юли. Това стана основна тема в ожесточения спор между управляващи и опозиция по време на заседанието на временната парламентарна комисия по бюджет и финанси, която одобри на второ четене промени в т.нар. "удължителен бюджет" за 2026 г.

ПО-НИСЪК РАСТЕЖ И ПО-ВИСОКА ИНФЛАЦИЯ: ПРОГНОЗА ОТ БАН ЗА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

В следващите две години за българската икономика се очертава стагфлационна конфигурация – по-нисък растеж, по-висока инфлация и по-слаба фискална и външна позиция. Това се посочва редовния годишен доклад: "Икономическо развитие и политики в България: оценки и очаквания“ на Института за икономически изследвания (ИИИ) при Българската академия на науките. Той представя прогнозни оценки за икономическото развитие у нас в средносрочен план до 2028 г.

МАНТИНЕЛИ ЗА 90 МЛН. ЕВРО: СИГНАЛ, ЧЕ КАБИНЕТЪТ "РАДЕВ" ВРЪЩА ПРАКТИКИ "ИНХАУС" ОТ КАБИНЕТА "БОРИСОВ"

За връщане на практиките на инхаус процедурите и за заобикаляне на Закона за обществените поръчки чрез вътрешно възлагане на държавната фирма "Автомагистрали" АЕД, алармират от Института по пътна безопасност (ИПБ), който беше основан от бившия шеф на КАТ-София Богдан Милчев. Според института става въпрос за процедури по подмяна на мантинели на стойност 90 млн. евро през Агенция "Пътна инфраструктура".

УПРАВЛЯВАЩИТЕ ЗАСЕГА ДАДОХА ЗАДНА ЗА УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ДЪЛГА

Управляващите от "Прогресивна България" направиха крачка назад и оттегли предложението за увеличение на тавана на държавния дълг с до 3,8 млрд. евро. Решението беше обявено по време на заседание на временната парламентарна комисия по бюджет и финанси след остри критики от страна на опозицията и предупреждение за сезиране на Конституционния съд.

"МЪРЗЕЛИВЦИ, СТРАХЛИВЦИ, КОМУНИСТИЧЕСКИ ПОДХОД": НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ПОДКАРА ПОИМЕННО ЗАРАДИ 20 МЛРД. ЛЕВА ДЪЛГ

"Почти няма нищо, това е пораженческо мислене". Така бившият вицепремиер Николай Василев коментира бюджетната и икономическа политика на правителството на Румен Радев. Още нищо не са казали за бюджета, а искат да теглят 4 млрд. евро дълг – все едно някой да каже, че ще си купи още 4 стека цигари - "пък после ще видим". "Вярно, че не е минало много време – другата седмица ще кажат ли нещо", добави Василев пред БНТ.

ПОЧИНА ЛЮБЕН ДИЛОВ-СИН

Почина писателят, журналист и народен представител Любен Дилов-син. Това стана ясно от пост в социалните мрежи на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Той изрази изрази съболезнования на семейството и близките на депутата от парламентарната група.

ИВО СИРОМАХОВ: БОТЕВ Е АРШИН, ТОГАВА Е ИМАЛО И СЕГА ИМА СТРАХЛИВИ ХОРА (ВИДЕО)

Ботев е преди всичко аршин по който мерим днешните си постъпки, мечтите и идеалите си. Чудих се защо трябва да почитаме Ботев с военни сирени? В началото, когато са започвали тези чествания, са биели църковните камбани. Това заяви в предаването “Студио Actualno” писателят и драматург Иво Сиромахов по повод деня на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България.

РУСКИТЕ РАКЕТИ И ДРОНОВЕ ИЗБИХА ОЩЕ ЦИВИЛНИ В КИЕВ, ОДЕСА И ДНИПРО. УКРАЙНА ПОДПАЛИ ПОРЕДНА РУСКА РАФИНЕРИЯ (ВИДЕО)

Поредната руска масирана комбинирана въздушна атака – с ракети и дронове, удари Украйна в малките часове на тази нощ. Основните цели на руските ракети и далекобойни безпилотни летателни системи станаха украинската столица Киев, южният пристанищен град Одеса и град Днипро (Днепропетровск) – през есента на 2025 година руската армия успя да навлезе с няколко километра в Днепропетровска област, но оттогава беше поизтласкана. Има данни в канала в Телеграм на украинските ВВС и на други мониторингови украински канали като "Труха" за изстреляни балистични и крилати ракети (Х-101, от бомбардировачи Ту-95 и Ту-160), специално по Киев, както и предварителна информация за изстреляни ракети "Циркон". Каналът "Николевски Ваньок" съобщи за 20-тина балистични ракети, изстреляни по Киев - ОЩЕ: Русия стреля мащабно по Украйна със свръхзвукови ракети, които могат да носят ядрени глави: Числата (ВИДЕО)

НЕВЕРОЯТНО ПАДЕНИЕ НА РУСКАТА АРМИЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 6 МЕСЕЦА: УКРАЙНА ИСКА КРАЙ НА ВОЙНАТА, НО МОЖЕ И ДА НАПРАВИ ПРОБИВ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Проблемите за диктатора Владимир Путин на фронта в Украйна се задълбочават - до момента украинските сили до голяма степен са успели да спрат руската пролетно-лятна офанзива за 2026 г. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) е установил доказателства, според които руските сили са установили контрол или са проникнали в територия с площ от 40,64 квадратни километра в периода от декември 2025 г. до май 2026 г. В същото време обаче са загубили 281,1 кв. км, ако се вземе предвид само земята, която контролират изцяло (без мисиите за проникване).

ЧЕТВЪРТ МИЛИАРД ЕВРО ЗА ЕДНА НОЩ: РУСИЯ ЯВНО ИМА ПАРИ ДА УБИВА ЦИВИЛНИ В УКРАЙНА (ВИДЕО)

Икономиката на Русия е в тежко положение, проблемите с недостига на бензин се изострят в окупираните земи, редица рафинерии спряха работа заради украинските удари, но това не пречи на диктатора Владимир Путин да използва ракети и дронове на стойност около 250 милиона евро само за една нощ за атаки срещу Украйна. Четвърт милиард евро е цената на последния масиран удар от нощта на 1 срещу 2 юни, гласят оценки на военните анализатори на германския таблоид BILD.

РИЦАРИ В ДОСПЕХИ СРЕЩУ СЕЛЯНИ С ВИЛИ: КРЕМЪЛ НЯМА ШАНС СРЕЩУ ДРОНОВЕТЕ С ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

Какви са шансовете на руската армия срещу украинските дронове след като Украйна внедри системата Palantir PRISMA на едноименната американска технологична компания, което й позволява сега огромен набор от възможности на бойното поле? Както се изрази журналистът и политически коментатор Иван Яковина, работил през годините за руски издания като "Новое время" и "Лента.ру", както и за редица украински радио- и телевизионни проекти, а от 2022 г. нашумял с редовните си анализи за войната срещу Украйна - шансът на руската армия срещу тези дронове е като да се изправят селяни, въоръжени само със сопи и вили, срещу оковани в доспехи и пълно бойно снаряжение рицари.

АМЕРИКАНСКИТЕ УДАРИ НЕ СА УНИЩОЖИЛИ РАКЕТНИЯ АРСЕНАЛ НА ИРАН

Експерти предупреждават, че Иран се готви да изстреля нов залп от ракети с голям обсег срещу Израел и други страни от Близкия изток, докато спешно разчиства заровените си арсенали, съобщава CNN. Според тях тези усилия показват ограниченията на американската бомбардировъчна кампания. Вече над 50 от 69 подземни комплекса са "освободени".