Четвърт милиард евро за една нощ: Русия явно има пари да убива цивилни в Украйна (ВИДЕО)

Икономиката на Русия е в тежко положение, проблемите с недостига на бензин се изострят в окупираните земи, редица рафинерии спряха работа заради украинските удари, но това не пречи на диктатора Владимир Путин да използва ракети и дронове на стойност около 250 милиона евро само за една нощ за атаки срещу Украйна. Четвърт милиард евро е цената на последния масиран удар от нощта на 1 срещу 2 юни, гласят оценки на военните анализатори на германския таблоид BILD.

Русия е използвала 73 балистични и крилати ракети, както и над 650 дрона при атаката, обявиха по-рано украинските военновъздушни сили.

Докато много руски региони се борят с бюджетни дефицити и съкращения на разходите, Кремъл продължава да излива стотици милиони евро в ракети и удари по украински градове.

A quarter of a billion euros in one night — the price of Russia’s latest attack on Ukraine



According to estimates by a Bild military analyst, that is how much today’s massive strike on Ukraine cost.



Russia used 73 ballistic and cruise missiles, as well as more than 650 kamikaze… pic.twitter.com/vza1Qk0Np7 — NEXTA (@nexta_tv) June 2, 2026

Щети, жертви и ранени

Нападението с основни цели Киев, Одеса и Днипро взе десетки жертви и ранени, включително деца. В Днипро загинаха най-малко 12 души, съобщиха местните власти. Спасителната операция продължава. Сред загиналите има две деца. Има щети по многоетажни жилищни сгради.

Броят на жертвите и ранените в Киев в резултат на масираната руска атака е достигнал 79, твърди военната администрация. Твърди се, че са убити поне шестима души. Руското министерство на отбраната заяви, че масираната атака на 2 юни в Украйна е била отговор на нападението на украинските въоръжени сили срещу колежа в окупирания Старобелск, където уж са убити деца, но според Киев става въпрос за студенти, готвещи се да стават оператори на дронове и кадети в руската армия. Руското военно ведомство твърди, че в Киев са били повредени 10 предприятия от украинската отбранителна промишленост, включително „Абрис ПТ“, „Спектър Дизайн Бюро“, завод „Маяк“ и „УкрСпецЕкспорт“, както и три териториални центъра за набиране на украинските въоръжени сили.

Предприятие на компанията Fire Point, която прави далекобойните ракети "Фламинго" и дроновете FP-1 и FP-2, е било повредено в Днепропетровска област, а три украински предприятия от отбранителната промишленост, включително Харковското държавно авиационно предприятие, са били повредени в Харковска област, заяви руското военно ведомство, без да представя повече доказателства.

Министерството добави също, че руските въоръжени сили са нанесли удари по цехове в машиностроителния завод „Омелченко“ и завода „Мотор Сич“ в Запорожие, както и по държавния завод „Звезда“ в Шостка, област Суми.

Всъщност се видя, че има много щети по жилищни сгради, клиника, превозни средства и друга гражданска инфраструктура. Спасителните екипи все още разчистват отломките и търсят оцелели.

Една жена е загинала, докато се е опитвала да спаси децата си по време на руска атака срещу Киев. По време на удара в близост до жилищен комплекс тя е тичала към убежище с двете си деца. Била е ранена и е починала от раните си. Децата са хоспитализирани. Според местните власти на същото място са загинали още двама души, а най-малко 19 други са ранени (ВИДЕО 18+).

