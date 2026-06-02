8 месеца след потопа: В "Елените" отново посрещат туристи

8 месеца след наводнението, отнело четири човешки живота и оставило без покрив десетки хора, курортът „Елените“ отново посреща туристи. Зад привидно спокойния старт на сезона обаче все още личат следите от бедствието, предава БНТ.

Оксана е сред първите туристи, избрали да почиват в „Елените“ това лято. „Видяхме офертата за почивка за този хотел в интернет. Знаехме за ужасното наводнение, което се случи миналата година, но мислехме, че всичко е възстановено“, казва тя пред националната телевизия.

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Но буквално зад първите туристи картината е друга – тази на разрушените сгради и инфраструктура. Осем месеца след потопа, отнел живота на четирима души в „Елените“, пътят на река Козлука остава непроменен. Днес водата изглежда спокойна, но в комплекса тя остава скрита под тонове бетон.

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От ДНСК заявиха в писмена позиция до БНТ, че заповедта за премахване на корекцията на река Козлука не е изпълнена, защото се обжалва в съда от множество собственици от хотел „Негреско“.

При последните проверки са установени нови незаконни строежи, както и обекти без разрешение за ползване, сред които „Корекция на коритото на река Козлука и земни маси“ и аквапарк „Атлантида“ с подпорна стена.

За десетки собственици потопът още не е приключил, а въпросите около причините за трагедията остават без отговор.

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