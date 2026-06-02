Учени призовават Европейската комисия към разграничение на цигарения дим от никотина

Над 100 представители на научната общност в Европа настояват Брюксел да следва науката в новата тютюнева регулация на ЕС

С писмо до председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и представители на европейски институции учени, лекари и здравни експерти от Европа предупреждават Европейската Комисия за грешна здравна политика, с която се правят опити да бъде приравнена регулацията за новите бездимни продукти с цигарите, пише "24 часа".

Според тях това би противоречало на науката и рискува да запази потреблението на цигари вместо да бъдат стимулирани пушачите да преминат към научно доказани бездимни алтернативи, които ги излагат на по-ниски токсични емисии от цигарения дим. Инициативата, предприета първоначално от група от 26 медицински и здравни специалисти на испанската платформа за борба с тютюнопушенето и намаляване на вредата от тютюна (https:/prdtabaquismo.org/en/) продължава да събира подкрепа от все повече учени от Европа, които споделят обща загриженост за погрешната посока, в която Брюксел може да поведе новата регулация за контрол на тютюн.

С безпрецедентното писмо европейските учени и експерти по обществено здраве обвиняват Европейската Комисия, че пренебрегва научните доказателства за възможностите на бездимните никотинови алтернативи да намалят вредата за настоящите пушачи на цигари, тъй като научните доказателства отчитат разликите в токсичността между конвенционалните цигари и новите никотинови продукти, пишат европейски медии.

Поводът за реакцията на европейската научна общност са коментари на Комисаря по здравеопазване Оливер Вархели в социалните мрежи, според които алтернативите на цигарите като електронни цигари, нагреваеми тютюневи изделия и никотинови паучове могат да причиняват "същото ниво на вреда" като традиционните цигари. Тези коментари, повторени на конференция в Брюксел и впоследствие пред комисията по здравеопазване SANT на Европейския парламент, предизвикаха сериозната критика от научните среди.

В защита на своята позиция, към писмото са приложени 131 научни изследвания, които според експертите не са били отчетени от Комисията в Доклада за оценка на настоящата тютюнева директива, публикуван през април, даващ старт на прегледа на цялостната законова рамка за тютюна и никотина в ЕС. Писмото поставя под въпрос доколко бъдещото законодателство ще бъде основано на реалните научни данни и факти, като в него се казва:

"Нито един сериозен учен не би твърдял, че електронните цигари, нагреваемите тютюневи изделия, никотиновите паучове, снусът или други бездимни никотинови продукти са безвредни. Те не са. Те не трябва да се използват от непълнолетни и трябва да останат под строг регулаторен контрол. Но също толкова погрешно е да се внушава, че са толкова опасни, колкото пушенето, или да се регулират така, сякаш са."

Д-р Фернандо Фернандес Буено, професор в университета Алкала де Енарес, Мадрид, онкологичен хирург в Централната болница на отбраната Гомес Уля, член и основател на Международната асоциация за контрол на тютюнопушенето и намаляване на вредите (SCOHRE) и говорител и основател на Испанската медицинска платформа, заявява, че приравняването на цигарите с бездимните алтернативи игнорира огромен обем токсикологични и епидемиологични данни, натрупани през последните години:

"Научните доказателства, натрупани през последните години, последователно показват, че горимите тютюневи изделия са основната причина за заболяванията и смъртността, свързани с пушенето, заради горенето и токсичните вещества, които то генерира."

Според учените, ключовият проблем е объркването в публичното пространство, а и сред някои здравни експерти на ролята на никотина с вредите от тютюневия дим. В писмото те подчертават:

"Цигарите са смъртоносни, защото горят тютюна. Именно токсичните вещества от горенето - а не никотинът - са основният двигател на огромната тежест от ракови, сърдечно-съдови и белодробни заболявания, и преждевременната смъртност, свързани с пушенето."

Настоящият подход на Брюксел е резултат от игнориране на науката, а това може да има обратен ефект върху общественото здраве. Те предупреждават, че прекалено рестриктивните политики спрямо бездимните алтернативи могат да обезкуражат пушачите да се откажат от пушенето на цигари.

Учените насочват вниманието към международния опит и реални примери на държави като Швеция, Великобритания и Нова Зеландия, които показват, че стратегиите за намаляване на вредата са ефективни и могат да ускорят спада в тютюнопушенето. Швеция е близо до това да стане първата европейска държава "без тютюнев дим", благодарение на рязкото намаляване на нивото на пушенето на цигари и широкото използване на бездимни алтернативи като снус и никотинови паучове.

"Основната цел на политиката за обществено здраве трябва да бъде намаляване на заболяванията и спасяване на животи", казва д-р Фернандо Ф. Буено и добавя, че: "Да се бърка борбата с пушенето с кръстоносен поход срещу никотина е концептуална грешка."

Относно защитата на непълнолетните, подписалите са категорични, че тя трябва да бъде приоритет, но същевременно подчертават, че тази цел не бива да оправдава политики, основани на погрешни изводи и пренебрегване на данни. В тази връзка учените отбелязват, че международните изследвания за ЕС и по света ясно показват, че тютюнопушенето като цяло, включително и сред младите хора намалява в страни, където съществуват алтернативи без горене и без дим при наличието на строги, но научно обосновани регулаторни рамки.

"Защитата на младите хора е от съществено значение. Употребата на какъвто и да е никотинов продукт от непълнолетни трябва да бъде предотвратена. Но опасенията за младежите не могат да заменят научната точност. Нито пък забраната е автоматичното решение... Политическото предизвикателство е да се предотврати употребата сред младежите, без да се лишават пълнолетните пушачи от достъп до по-малко рискови алтернативи на цигарите", обясняват експертите.

Накрая писмото предупреждава, че целта на Европейския съюз за постигане на "поколение без тютюн" - дефинирано като ниво под 5% от населението до 2040 г. - може да бъде застрашена, ако регулацията в ЕС не прави адекватно разграничение между различните видове продукти.

"Европа не може да твърди, че "следва науката" в борбата с рака, докато в същото време игнорира едно от най-основните научни разграничения: разликата между дима и бездимните продукти", заключават учените.

Научната общност, поддържаща основна здравна концепция за намаляване на вредата, смята, че Световната здравна организация също не отчита разграничението между горимите и негоримите продукти, което подвежда пълнолетните пушачи и ги обезкуражава да преминат към алтернативи, а в реалния живот болшинството от тях не успяват да прекратят употребата и те остават на най-вредния вариант: цигарите.

Брюксел вече подготвя промени в Директивата за тютюневите изделия - законодателство, което ще определи бъдещите правила за електронните цигари, нагреваемите продукти и никотиновите паучове в Европейския съюз. За целта, Комисията ще извърши широко обществено обсъждане, в което основният въпрос ще е: трябва ли Европа да води война срещу новите бездимни никотинови продукти или фокусът трябва да е върху намаляването на смъртоносните последици от пушенето на цигари?