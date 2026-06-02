Русия хвърля всичко в производството на дронове

Русия увеличава производството на дронове на фона на забавяне на растежа в останалата част от военно-промишления комплекс. Това съобщава Bloomberg, позовавайки се на Росстат. Руската авиационна промишленост, включително производството на безпилотни летателни апарати, през април е увеличила производството си със 117% в сравнение със същия месец на миналата година, пише Bloomberg, позовавайки се на данни на Росстат, които агенцията е проучила. За сравнение, средният растеж на сектора през 2025 г. е бил 68%.

Bloomberg отбелязва, че Русия залага на масовото производство на безпилотни летателни апарати, тъй като възможностите за по-нататъшно увеличаване на производството на танкове и друга тежка техника са ограничени. Производството на евтини FPV-дронове остава един от малкото сегменти на руската промишленост, който продължава да расте бързо, отбелязва агенцията.

Според данни, предоставени от украинското разузнаване, през 2026 г. Русия планира да произведе 7,3 млн. FPV-дрона и 7,8 млн. бойни части за безпилотни летателни апарати от различни типове. Владимир Путин по-рано заяви, че през 2024 г. са произведени 1,4 млн. дрона, посочва Bloomberg. На 22 май заместник-министърът на промишлеността и търговията Василий Шпак, говорейки за всички видове безпилотни летателни апарати, заяви, че руската „промишленост днес е в състояние да произвежда точно 15 млн. на година“.

В същото време останалата част от отбранителния сектор на Русия показва признаци на забавяне, подчертава Bloomberg. Според оценките на анализаторите ръстът на производството в отраслите, свързани с производството на тежка техника, боеприпаси и ракетни компоненти, ще спадне до 4–5% спрямо около 30% през предходните години. На динамиката влияят недостигът на работна ръка, финансовите ограничения и натискът от санкциите.

Bloomberg отбелязва, че производството на дронове изисква по-малко разходи, мащабира се по-бързо и е по-малко чувствително към недостига на кадри, което го прави едно от основните направления за развитие на руския военно-промишлен комплекс на фона на продължаващата война. На 2 юни заместник-министърът на отбраната на Украйна Мстислав Баник заяви, че украинската „промишленост разполага с уникални производствени мощности и е в състояние да произвежда до 20 милиона дрона годишно, както и хиляди ракети за дълбоки удари и противовъздушна отбрана“.

