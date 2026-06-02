Машина за голове в полезрението на Барса - на "Камп Ноу" поискаха един от най-добрите играчи в света

Шампионът на Испания Барселона все още обмисля възможността да привлече нападателя на Байерн Мюнхен Хари Кейн, съобщава каталунското издание Sport.es. Каталунците се оглеждат за нов футболист за върха на атаката, който да замени Роберт Левандовски. А Кейн е една от опциите пред "блаугранас", след като английският нападател изпрати изключителен сезон на клубно ниво с Байерн, като сега ще опита да изведе и Англия до световната титла.

Барселона има апетити към Хари Кейн

Клаузата за освобождаване на нападателя от 65 милиона евро е изтекла преди няколко месеца и Барса ще трябва да преговаря с баварците за Кейн, ако реши да финализира придобиването му. Байерн Мюнхен ще започне преговори за 80 милиона евро. Преговорите няма да бъдат леки, въпреки че това лято Кейн ще навърши 33-годишна възраст.

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Този сезон Кейн е участвал в 51 мача във всички турнири, отбелязвайки 61 гола и давайки седем асистенции. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2027 г. Той е един от най-добрите футболисти в света, като е считан за един от претендентите за "Златната топка". Основната му конкуренция са звездите на ПСЖ Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле. Първият обаче няма да играе на Мондиал 2026, което несъмнено ще се отрази при гласуването за новия носител на най-ценното индивидуално отличие.

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