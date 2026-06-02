Двукратен олимпийски шампион, който бе прокуден заради подкрепа към Путин, се отказа от спорта на 29 г.

Двукратният олимпийски шампион от Токио 2020 Евгений Рилов се оттегля от спорта. В събота, 6 юни, 29-годишният атлет на Русия ще плува за последно на руското първенство по плуване, съобщи пресслужбата на Руската федерация по водни спортове. "Очакваме с нетърпение да изпратим Евгений заедно и да му благодарим за победите и емоциите, които ни даде през цялата си кариера", се казва в изявление на федерацията.

Най-добрият плувец на Русия през 21-ви век прекратява кариерата си

Евгений Рилов е двукратен олимпийски шампион, първият руски спортист, спечелил олимпийско злато в плуването в басейн през 21-ви век, сребърен медалист от Олимпийските игри през 2020 г., бронзов медалист от Олимпийските игри през 2016 г., двукратен световен шампион, трикратен световен шампион по плуване на малък басейн и четирикратен европейски шампион.

Още: На Игрите за допингирани: Българин, състезаващ се за Гърция, "подобри" световен рекорд по плуване, истинският №1 му се подигра

Евгений Рилов бе прокуден от световното плуване заради подкрепата си към войната в Украйна

След началото на войната в Украйна Рилов участва в проправителствен митинг в Москва, свързан с подкрепа за руската политика. Заради това получи 9-месечно наказание от световната федерация по плуване. Неговата подкрепа към военните действия на Владимир Путин срещу Украйна доведоха до разтрогване на договора му със Speedo, а също така бе отстранен от международния клуб Energy Standard.

Заради позицията си относно войната той остана извън международните състезания дори след като част от руските плувци започнаха да получават право да участват като неутрални спортисти. През последните години резултатите му паднаха значително. На руското първенство през 2025 г. двукратният олимпийски шампион дори не успя да влезе във финала на 100 м гръб, завършвайки 14-и в полуфиналите.

Още: 22-годишен суперталант на България бил в кома и на прага на смъртта, давали му 10% шанс за живот