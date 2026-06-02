Реал Мадрид стяга силна отбрана с двама звездни защитници

Испанският колос Реал Мадрид работи по заздравяването на дефанзивната си линия, като е близо до привличането на двама звездни бранители - Ибрахима Конате и Дензъл Дъмфрис. Първият се очаква да пристигне като свободен агент в момента, в който Флорентино Перес бъде преизбран за президент. С Дъмфрис пък вече са проведени разговори и изглежда, че е готов да премине на "Бернабеу", като остава само да бъде заплатена откупната му клауза.

Реал е близо до подписване с Конате, който напусна Ливърпул. 27-годишният французин ще подпише договор до 2031 г. Заплатата на Конате ще бъде 10 милиона евро годишно. AS подчертава, че договорът с френския играч ще бъде 4+1. Конате игра за Ливърпул от 2021 г. Той има 183 участия, 7 гола и 4 асистенции. Порталът Transfermarkt оценява пазарната му стойност на 50 милиона евро, а сега той ще бъде част от селекцията на Франция за Мондиал 2026.

Националът на Нидерландия Дъмфрис е друга основна трансферна цел на клуба от Мадрид. Кралския клуб вече е провел предварителни разговори с футболиста и се смята, че договарянето на личните условия между двете страни няма да е проблем. Клаузата за освобождаване на 30-годишния Дъмфрис по договора му с италианския клуб е 25 милиона евро.

Реал Мадрид планира да сключи сделка за Дензъл Дъмфрис след президентските избори в клуба, при условие че Флорентино Перес отново ги спечели. Вотът е насрочен за 7 юни.