Рицари в доспехи срещу селяни с вили: Кремъл няма шанс срещу дроновете с изкуствен интелект

Какви са шансовете на руската армия срещу украинските дронове след като Украйна внедри системата Palantir PRISMA на едноименната американска технологична компания, което й позволява сега огромен набор от възможности на бойното поле? Както се изрази журналистът и политически коментатор Иван Яковина, работил през годините за руски издания като "Новое время" и "Лента.ру", както и за редица украински радио- и телевизионни проекти, а от 2022 г. нашумял с редовните си анализи за войната срещу Украйна - шансът на руската армия срещу тези дронове е като да се изправят селяни, въоръжени само със сопи и вили, срещу оковани в доспехи и пълно бойно снаряжение рицари.

Тези дни CNN показа кадри как украински дронове се събират в рояци и политат към цели, направлявани от изкуствения интелект на Palantir. "Впечатляващо зрелище, което нагледно показва дори за неспециалист какво ще представлява войната на бъдещето", написа журналистът в Telegram. За какво говори Яковина? Става дума за репортаж на CNN от края на май тази година, в който бяха показани украински оператори, които демонстрираха как се извършват масирани атаки с дронове с помощта на софтуера Palantir PRISMA - това позволява обработването на хиляди маршрути едновременно, като системата анализира огромни количества данни за секунди. Изкуственият интелект визуализира целите и маршрутите в реално време, като изчислява мигновено оптималните маршрути, планира полетите, използва примамки и т.н.

Още: Имаме "Орешник", нямаме бензин: Парадокс по руски

Реално алгоритмите анализират такива параметри като зоните на покритие на руските радари, кои са били точките на прехващане на предишни вълни дронове, каква да бъде траекторията на полета, за да се заобиколят и избегнат руските противовъздушни системи, каква е плътността на огъня на вражеската противовъздушна отбрана на определени участъци. Това позволява всяка следваща вълна дронове, която изпращат украинските оператори, да бъде по-ефективна, тъй като ще се промушва през пролуките, които изкуственият интелект току-що е идентифицирал.

Именно с помощта на тази уникална разработка на Palantir сега Главно разузнавателно управление на Украйна осъществява атаките си с дронове-камикадзе срещу стратегически цели дълбоко в Русия.

Руснаците са допълнително затруднени от факта, че системата не е обвързана с един компютър, нито се намира в една сграда, а е разпръсната на десетки места. Тоест макар руснаците да търсят командните центрове, те нямат възможност да унищожат самия софтуер, тъй като дори да унищожат един от възлите в тази структура, други центрове незабавно ще поемат контрола над дроновете и операцията ще продължи.

Proof: Palantir's AI is actively plotting strikes on Russian territory



CNN has filmed how Ukrainian forces are using Palantir’s PRISMA software to strike inside Russian territory. pic.twitter.com/57RvBVVKPa — S p r i n t e r (@SprinterPress) May 31, 2026

Именно този репортаж накара журналиста Иван Яковина да оприличи ситуацията на битка между "кавалерия с доспехи срещу селяни с вили, танков клин срещу кавалерия или рояк дронове срещу танков клин". Това е фундаментално ново ниво на водене на война, добавя той.

Още: За пръв път огромната територия на Русия не е пречка за настъпващите армии

И продължава:

"Z-кореспондентите сега се чудят: защо украинците им показаха всичко това? ...

Мисля, че това е начинът да покажат на Путин и неговите хора, че са загубили играта. Тяхната кавалерия (магарета), танковите им клинове и дори дроновете им са безнадеждно остарели и вече нямат шанс за победа".

Яковина прогнозира, че съвсем скоро десетки хиляди дронове с изкуствен интелект от различни класове ще летят над контролираната от Русия територия, самостоятелно ще търсят цели и ще ги унищожават дори без намесата на оператор.

"Докато ловуват, те бързо ще се научат как да надхитрят всеки руски военен във всяка ситуация. В момента виждаме едва началото на този процес в Азовския регион, където интелигентните дронове от първо поколение вече сеят хаос.

И тъй като всяко използване (дори неуспешно) на тези дронове е още един урок, още една ситуация, добавена към общия опит на изкуствения интелект, той ще се учи по-бързо и ще става по-умен. Нещата ще станат много забавни оттук нататък", прогнозира още журналистът.

Още: Крайно време е да въведат купони за купоните: Ситуацията в Крим с бензина (ВИДЕА)

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI