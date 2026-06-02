Открила случайно остров с размера на 2000 футболни игрища: Иванка Тръмп строи луксозен комплекс в Средиземно море (ВИДЕО)

02 юни 2026, 15:31 часа
Снимка: Getty Images
Иванка Тръмп, дъщеря на американския президент Доналд Тръмп, разкри, че е преплувала до средиземноморски остров с площ от 1400 хектара (равняващо се на близо 2000 футболни игрища), който не е свързан с електропреносната мрежа, за да проучи следващия си проект. Този остров, който е останал почти недокоснат и изолиран в продължение на десетилетия, сега е в центъра на един от най-амбициозните проекти за луксозен туризъм в Средиземноморието, пише "The Economic Times".

Проектът е фокусиран върху остров Сазани, бивш военен аванпост, разположен между Адриатическо и Йонийско море. 

Иванка описа по-рано как е била очарована от природната красота на острова, след като е проучила района. Островът е останал до голяма степен недостъпен в продължение на десетилетия поради военната си история и все още съдържа останки от стари бункери и отбранителна инфраструктура.

"Работя по един невероятен проект с моя съпруг в Средиземноморието. Той е огромен... остров с площ от 1400 хектара в средата на Средиземно море. Спряхме да поплуваме и така го открихме. Плувахме до острова, изкачихме се на върха и просто бяхме очаровани", казва Иванка Тръмп във видео, което вече сериозно се разпространява в социалните мрежи.

Какво ще се строи?

Планът за развитие включва превръщането на острова в луксозна дестинация от висок клас. Според одобренията на албанското правителство и подробностите по проекта, оповестени досега, предложението включва: 

  • Луксозни хотели и частни вили
  • Марина и съоръжения на брега
  • Ексклузивни пространства за гостоприемство и отдих
  • Екологично ориентирана туристическа инфраструктура
  • Мащабни работи по възстановяване и почистване на ландшафта

Инвестицията е оценена на около 1,4 млрд. евро (около 1,5 млрд. долара), което я превръща в един от най-големите туристически проекти, предлагани някога в Албания. Властите очакват проектът да създаде около 1000 работни места по време на строителството и експлоатацията.

Защо остров Сазан е различен?

За разлика от много средиземноморски дестинации, които вече са претърпели мащабно развитие, остров Сазан е останал почти недокоснат. Островът е известен със своите впечатляващи скали, скрити заливи, военни тунели и богато биологично разнообразие. Поради десетилетия на ограничен достъп голяма част от бреговата му линия е останала в естествено състояние. 

Албанските власти промотират проекта като шанс да привлекат заможни международни туристи и да ускорят развиващия се туристически сектор в страната. Албанското правителство предостави статут на стратегически инвеститор на компания, свързана с плановете за развитие на Джаред Кушнер, което позволи на проекта да премине през етапите на екологична оценка и планиране.

Албанската Ривиера става все по-популярна през последните години благодарение на тюркоазените си води, по-ниските разходи в сравнение с много дестинации в Западна Европа и относително незастроените плажове.

Загрижеността за околната среда продължава да нараства

Екологични организации и защитници на природата изразиха опасения относно въздействието, което мащабното строителство би могло да окаже върху екосистемите на острова и близките защитени крайбрежни зони. Някои организации призоваха за по-задълбочено проучване на плановете, като изтъкнаха, че в региона се намират ценни местообитания и морски видове, които биха могли да бъдат засегнати от строителството.

Дебатът превърна проекта в един от най-внимателно наблюдаваните туристически региони. Това, което според информациите започна с проучването на отдалечен средиземноморски остров от Иванка Тръмп, се превърна в предложение за милиарди долари, което може да превърне забравен военен аванпост в луксозна туристическа дестинация.

Независимо дали ще се превърне в модел за висококачествен устойчив туризъм, или ще остане източник на противоречия, проектът за остров Сазан вече привлича международно внимание и поставя албанското крайбрежие под светлината на прожекторите, пише още "The Economic Times".

лукс САЩ Албания Иванка Тръмп остров Сазани
