Шампион с ЦСКА стяга емблематичен български клуб срещу Левски и Лудогорец

02 юни 2026, 20:58 часа 607 прочитания 0 коментара

Един от емблематичните отбори в българския футбол - Етър Велико Търново, уреди две поредни престижни контроли в предсезонната си подготовка. Втородивизионният тим, който е предвождан от шампиона на България с ЦСКА Иван Иванов, ще има възможност да играе срещу действащия шампион в елита Левски, както и срещу Лудогорец, който пък тази година стигна до бараж за влизане в елиминациите на Лига Европа.

Етър ще играе с Левски и Лудогорец в рамките на 3 дни

„Виолетовите“ ще срещнат шампиона Левски на 23 юни (вторник), а Лудогорец – на 26 юни. Етърци се събират за подготовка на 15 юни. На 23-и играят с Левски на стадиона в Правец. На 26 юни (петък) тимът гостува на Лудогорец в Разград.

На 4 юли Етър играе с Ботев в Пловдив, а на 11 юли – с Черноморец (Бургас). Последната проверка е на 18 юли срещу Янтра (Габрово). Часовете на контролните срещи и мястото на провеждане на последните две ще се уточнява допълнително, като намерението е последната да бъде на стадион “Ивайло”.

Етър Велико Търново

Програмата:

  • 23 юни Левски- Етър
  • 26 юни Лудогорец – Етър
  • 4 юли Ботев (Пд) – Етър
  • 11 юли Етър – Черноморец
  • 18 юли Етър – Янтра

Целта пред Етър за новия сезон е да бъде максимално близо до най-силните отбори във Втора лига, като изглежда малко вероятно да се намеси в битката за влизане в Първа лига - цел, която ще се преследва през следващата кампания 2027/28.

Левски Лудогорец Етър Велико Търново
Стефан Йорданов Редактор
