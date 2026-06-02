Кьолнската катедрала вече с платен вход за туристи

02 юни 2026, 15:04 часа 361 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Катедралата в германския град Кьолн ще въведе входна такса от 12 евро за туристически посещения от месец юли, предаде ДПА, цитирана от БТА.

От приходите от новата такса ще се финансират поддръжката и реставрацията на готическата катедрала с две кули, която датира от XIII век.

В момента входът за посетители е безплатен, а такса от 8 евро се заплаща само за изкачване на една от кулите.

Служителите на катедралата уточняват, че поклонниците, които използват специалния северен вход, ще бъдат освободени от таксата.

Кьолнската катедрала, разположена в центъра на града край река Рейн и главната железопътна гара, е сред най-посещаваните забележителности в Германия с около шест милиона посетители годишно.

Спасиана Кирилова
