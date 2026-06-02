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След Крим: Въведоха ограничения при зареждането на горива и в други области на Русия

02 юни 2026, 21:53 часа 694 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След Крим: Въведоха ограничения при зареждането на горива и в други области на Русия

В областите Белгород и Курск на бензиностанциите на „Роснефт“ временно е ограничено зареждането на бензин в туби. Както съобщи министърът на икономическото развитие и промишлеността на област Белгород Максим Гусев, мярката е въведена „за осигуряване на безопасността при продажбата на гориво“ и се прилага не само в тези региони.

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„Решението за временно ограничаване на продажбата на гориво в канистри е взето от една от веригите за осигуряване на безопасността при продажбата на гориво и засяга не само нашия регион. Гориво в туби може да се закупи на бензиностанции на други марки. При това зареждането на всички видове гориво в резервоари е достъпно в пълен обем. Ние следим тези мерки да не засягат общата достъпност на горивото за гражданите и бизнеса“, каза той.

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По-рано жители на областите Белгород и Курск съобщиха в социалните мрежи за затруднения при закупуването на гориво. Според тях на някои бензиностанции на „Роснефт“ са ограничавали продажбата на АИ-95 и са отказвани да пълнят АИ-92 в туби. Засега зареждането на гориво директно в резервоарите на автомобилите продължава в обичайния режим.

Ситуацията в Крим е тежка

Междувременно в анексирания Крим продължават да се образуват километрични опашки за бензин. На пазара на горива се очаква кризата да засегне по-голямата част от страната. Z-каналите свързват проблемите с горивото на полуострова със засилените атаки на украинската армия срещу нефтопреработвателните заводи в руските региони, блокирането на пътя в Джанкой — така наречения сухоземен коридор към Крим — и повредите на фериботите в резултат на атаки с безпилотни летателни апарати. Освен това движението на камиони по моста през Керченския пролив е забранено.

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Горива Русия Крим Курск война Украйна Белгород
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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