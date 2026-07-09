Край на пропагандата: Унгарската телевизия се извини за "години лъжи" и спря новините (ВИДЕО)

Унгарският държавен канал M1 се извини за години лъжи. "Обществените медии не могат да лъжат. Извиняваме се, че го правихме в продължение на много години. В момента медийният холдинг преминава през трансформация, за да стане независим и надежден в бъдеще. Излъчването на новини е временно преустановено", се казва в съобщение, излъчено по телевизията. Каналът също така преустанови новинарското си излъчване.

Това се случи след смяна на ръководството на обществения медиен холдинг MTVA. Новото ръководство стартира реформа на държавните медии, обещавайки да ги направи независими.

ОЩЕ: Бюджетни неволи и в Унгария: Мадяр обвини Орбан, че крил дефицита

Hungary’s pro-Orbán TV channel apologized for years of lying



“Public media cannot lie. We apologize for having done so for many years,” read a message broadcast by the state television channel M1.



The channel also suspended its news broadcast.



This came after a change in the… pic.twitter.com/ok7tZ3hy8t — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2026

Този ход е продиктуван от обвинения, че те са разпространявали пропаганда в подкрепа на бившия министър-председател на страната Виктор Орбан в продължение на години.

Радио "Кошут" замени новинарските си програми с класическа музика, а уебсайтовете на обществените медии временно бяха изключени.

Премиерът Петер Мадяр заяви, че "ерата на държавната пропаганда е приключила". Той спечели изборите, като така сложи край на 16-годишното управление на Виктор Орбан. Новият министър-председател обеща да реформира държавните медии, които критици и Европейската комисия обвиняваха, че обслужват интересите на управляващата партия „Фидес“.

Орбан определи ситуацията като „тирания“ и призова поддръжниците си да гледат Hír TV – телевизионен канал, свързан с него.