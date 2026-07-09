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Край на пропагандата: Унгарската телевизия се извини за "години лъжи" и спря новините (ВИДЕО)

09 юли 2026, 6:41 часа 680 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Край на пропагандата: Унгарската телевизия се извини за "години лъжи" и спря новините (ВИДЕО)

Унгарският държавен канал M1 се извини за години лъжи. "Обществените медии не могат да лъжат. Извиняваме се, че го правихме в продължение на много години. В момента медийният холдинг преминава през трансформация, за да стане независим и надежден в бъдеще. Излъчването на новини е временно преустановено", се казва в съобщение, излъчено по телевизията. Каналът също така преустанови новинарското си излъчване.

Това се случи след смяна на ръководството на обществения медиен холдинг MTVA. Новото ръководство стартира реформа на държавните медии, обещавайки да ги направи независими.

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Този ход е продиктуван от обвинения, че те са разпространявали пропаганда в подкрепа на бившия министър-председател на страната Виктор Орбан в продължение на години.

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Радио "Кошут" замени новинарските си програми с класическа музика, а уебсайтовете на обществените медии временно бяха изключени.

Премиерът Петер Мадяр заяви, че "ерата на държавната пропаганда е приключила". Той спечели изборите, като така сложи край на 16-годишното управление на Виктор Орбан. Новият министър-председател обеща да реформира държавните медии, които критици и Европейската комисия обвиняваха, че обслужват интересите на управляващата партия „Фидес“.

Орбан определи ситуацията като „тирания“ и призова поддръжниците си да гледат Hír TV – телевизионен канал, свързан с него.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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