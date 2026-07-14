Левски, ЦСКА и Лудогорец не можеха да си го позволят: Голаджия от родния елит отива в Русия

Нападателят на Септември София Бертран Фурие, който в даден период от време беше водач при голмайсторите на Първа лига, ще продлжи кариерта си в руския клуб Урал Екатеринбург, съобщава"Спорт-експрес". През зимния трансферен прозорец Фурие беше обект на интерес от българските колоси Левски, ЦСКА и Лудогорец, но тогава собственикът на Септември Румен Чандъров обяви, че родните клубове няма да могат да си позволят звездата на тима.

Бертран Фурие ще играе в Русия

Според източника, Бертран Фурие е много близо до преминаване в руския Урал. Клубът от Екатринбург и Септември София са в последния етап на преговорите помежду си. А руснаците вече са постигнали споразумение за личните условия на Фурие. Камерундкият нападател с френски паспорт се е съгласил да подпише договор за 2 години с Урал. Тимът от Екатреинбург загуби първия си мач от новия сезон в Русия. Урал допусна поражение като домакин от Торпедо Москва с 0:1, а голът беше отбелязан в третата минута на добавеното време.

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Фурие вкара 13 гола в Първа лига

Бертран Фурие се присъедини към Септември София със свободен трансфер от френския Тулон през лятото на 2024 г. От тогава той изигра 68 мача за атоличани, в които вкара 20 гола и даде 2 асистенции. 13 от попаденията му дойдоха в Първа лига през сезон 2025/26. Именно това го постави в списъка с желания за трансфери на Левски, ЦСКА и Лудогорец, но в крайна сметка Фурие ще играе в Русия.

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