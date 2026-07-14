Украинските ВМС потопиха руския патрулен кораб "Изумруд" на ФСБ край Новоросийск

Военноморските сили на Украйна потвърдиха на 14 юли унищожаването на руския граничен патрулен кораб „Изумруд“ на Федералната служба за сигурност (ФСБ). "Украински военни моряци потопиха граничен патрулен кораб от 2-ри ранг с помощта на морския безпилотен комплекс „Сарган-3000“ в близост до Новоросийск. Сред екипажа на кораба има загинали и ранени", съобщиха от Военноморските сили на украинската армия. От изявлението им става ясно, че плавателният съд е потопен в най-голямото руско пристанище на Черно море, намиращо се в Краснодарския край.
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"Изумруд" е атакувал украински кораби в Керченския пролив
Именно „Изумруд“ на 25 ноември 2018 г. е участвал в нападението срещу кораби на украинския флот в Керченския пролив.
❗️BREAKING: Ukraine’s Navy sank the Russian FSB patrol ship Izumrud near Novorossiysk using a Sargan-3000 uncrewed surface vessel. The ship took part in Russia’s 2018 attack on Ukrainian naval vessels in the Kerch Strait. Crew members were killed and wounded. #Ukraine pic.twitter.com/n9t4FKjiw2— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 14, 2026
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„Отмъщението е неизбежно. Продължението следва...“, подчертават от Военноморските сили на Украйна.
Русия не е коментирала официално тези изявления.
„Изумруд“ е спуснат на вода през 2014 г. Корабът е оборудван с хеликоптерна площадка. Има дължина от 62,5 метра, водоизместимост от около 630–750 тона и развива максимална скорост до 27 възела.
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