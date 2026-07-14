Потвърдено: Нина Добрев има ново гадже (СНИМКИ)

Преди известно време се заговори, че актрисата с български корени Нина Добрев отново е влюбена. Слуховете вече са потвърдени, след като звездата от хитовия сериал "Дневниците на вампира" беше забелязана да интимничи с модела и предприемач Дъги Джоузеф. Двамата вече не крият романтичната си връзка и бяха заснети да се разхождат в Ню Йорк, прегърнати.

Освен че е модел, Дъги е съосновател на Bondi Skin Co., марка за мъжка грижа за кожата. 37-годишната Нина Добрев е необвързана от септември 2025 г., когато се раздели с бившия сноубордист Шон Уайт след пет години заедно и годеж.

Предишната дългогодишна връзка на Нина Добрев

Според различни източници, причината за раздялата на актрисата и Шон Уайт е била разминаване в бъдещите им планове. Един от тях сподели, че Добрев е искала да създаде семейство, докато Уайт не е бил готов за тази стъпка. Други близки до двойката обаче отрекоха подобна версия, подчертавайки, че и двамата са желали деца, а решението за раздяла е било взаимно. Заговори се и за изневяра от негова страна, но не беше потвърдено. "Това беше взаимно решение и не беше лесно, но беше взето с любов и дълбоко уважение един към друг", каза пред време източник пред "PEOPLE".

Само седмица след раздялата си Добрев беше свързана романтично с актьора Зак Ефрон, след като двамата бяха заснети на яхта заедно с приятели. Актрисата обаче бързо прекрати спекулациите и потвърди пред TMZ, че между нея и Ефрон няма романтична връзка и че са само добри приятели.