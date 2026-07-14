Бивш служител на НАСА:"Беше им забранено да говорят"

Интервюто с бившата служителка на Ford Aerospace Дона Хеър, която твърди, че на астронавтите на НАСА може да е било забранено да докладват за неидентифицирани обекти, които са забелязали в космоса, отново се обсъжда онлайн. Това съобщи Daily Mail.

Скандални разкрития от бивш служител на НАСА

Дискусията беше предизвикана от интервю с Дона Хеър, публикувано като част от проекта „Разкриване“. Хеър, която почина през 2021 г., е работила от 1967 до 1981 г. в Philco Ford Aerospace, секретно аерокосмическо подразделение, което изпълняваше договори за НАСА. По време на интервюто Хеър заяви, че познава служител на НАСА, който е предоставял медицинска помощ на астронавтите след завръщането им от Луната.

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Според нея този специалист е участвал в карантинни процедури и интервюта с екипажа. Бивш служител на компанията твърди, че астронавтите са му разказвали за неизвестни обекти, които са ги следвали по време на полетите им. Хеър също така заяви, че след завръщането си на Земята на участниците в мисията им е било забранено да разкриват такава информация. Според нея астронавтите са били задължени да подпишат споразумения за неразкриване на информация.

В продължение на десетилетия учените търсят признаци на технологично напреднала извънземна цивилизация. Досега тези търсения са били неуспешни. Авторите на изследване, публикувано на сървъра за препринти arXiv, смятат, че може би не сме открили интелигентни извънземни в нашата галактика, защото те са изчезнали отдавна. Но останки от тяхната технология все още биха могли да пътуват през космоса и да се озоват на Луната, пише ScienceAlert.

Авторите на изследването предполагат, че всяка потенциална извънземна цивилизация би могла да притежава технологии, които ние или вече притежаваме, или може да станат достъпни в бъдеще. Те биха могли да включват космически кораби, сфери на Дайсън за събиране на звездна енергия, предаватели за комуникации в дълбокия космос и други подобни.

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Учените предполагат, че една от възможните причини, поради които никоя извънземна цивилизация не е отговорила на нашите сигнали, е, че тези цивилизации са мъртви. Това означава, че извънземните цивилизации може вече да са изчезнали от нашата галактика в резултат на някакъв катаклизъм. Авторите предполагат, че вероятността за едновременно съществуване на множество интелигентни видове в нашата галактика е много ниска.

Според тях всички извънземни технологии, съществували в космоса, са били унищожени с течение на времето поради липса на поддръжка. Възможно е тези изкуствени обекти да са се превърнали в прах, който е бил повдигнат от звездния вятър на звездата, около която е съществувала извънземната цивилизация. Този вятър би могъл да избута технологичния прах извън Слънчевата система. След това този прах би могъл да се носи из Млечния път дълго време и да се е утаил в други светове в други слънчеви системи.

„Дейли Мейл“ отбелязва, че някои астронавти наистина са съобщавали за наблюдения на неидентифицирани обекти по време на космически полети през годините. Твърденията на Хеър за тайни срещи с извънземни космически кораби обаче не са потвърдени от служители на НАСА или други независими източници.

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