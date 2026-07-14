Китай се подготвя тайно за оттеглянето на Путин

По време на управлението на Владимир Путин, който прекъсна връзките си със Запада, Русия се превърна в пълноправен младши партньор на Китай, който, макар и дискретно и тайно, я манипулира в своя полза. В същото време Пекин тихо развива отношения с руската управляваща класа, простирайки се отвъд Путин и неговия вътрешен кръг, според The ​​Wall Street Journal, базирано на интервюта с представители на двете страни и анализатори. Китайците засилват връзките си с представители и членове на елита, които ще оформят бъдещето на Русия след напускането на Путин, отбелязва WSJ.

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Китайски шпионаж

В страната все по-често се разкриват случаи на китайски шпионаж и вербуване на служители на средно ниво, но Москва не бърза да публикува тази информация или да я обсъжда с Пекин от страх от влошаване на отношенията, каза източник, близък до руските разузнавателни служби, пред вестника. Антизападните настроения са толкова дълбоко вкоренени в руското общество и институции, че ще надживеят владетеля, който ги е подклаждал, смятат някои анализатори.

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В същото време Пекин вече е подчинил Русия в много отношения и е спечелил значителни отстъпки, въпреки че се опитва усилено да не демонстрира публично превъзходството си, за да не унижи Москва и Путин лично. „Китай има наистина отличен шанс да превърне Русия в един вид гигантски Лаос, гигантски Пакистан. Страна, много по-зависима от Китай, много по-тясно свързана с него, много повече възприемаща Китай като модел и източник на идеи за модерността“, казва Александър Габуев, синолог и директор на Центъра за руски и евразийски изследвания в Карнеги Берлин.

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Елегантна принуда

Внимателно, но упорито, Пекин принуждава Москва да действа в негови интереси, оформяйки отношения и структури, които ще просъществуват десетилетия. Путин е известен с това, че ревнува от всякакви опити да повлияе на ситуацията в „близката си чужбина“ – бившите съветски страни, които той все още смята за изключително руски интереси. Това до голяма степен обяснява неговата намеса в Украйна.

Въпреки това, Путин, макар и неохотно, постепенно отстъпва Централна Азия на Китай.

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В продължение на повече от десетилетие, опасявайки се от нарастващото китайско влияние, той се противопоставяше на идеята юанът да стане основна валута на Шанхайската банка за развитие на организацията за сътрудничество, която се създава за финансиране на проекти в Централна Азия. Но през последната година Си Дзинпин успя да изтръгне тази важна отстъпка от Путин, съобщиха китайски правителствени съветници и дипломати пред Wall Street Journal. Според тях финансовата изолация е принудила Русия да преосмисли позицията си и сега тя е готова да стане член на банката, в замяна на гаранции, че дейността ѝ няма да бъде ограничена от западните санкции.

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Други международни кредитни институции, доминирани от Китай, обаче досега отказват да предоставят на Русия подобни механизми за избягване на санкции. По-конкретно, под натиск от Запада Русия беше откъсната както от базираната в Пекин Азиатска банка за инфраструктурни инвестиции, така и от базираната в Шанхай банка на БРИКС, Нова банка за развитие, тъй като те не можеха да продължат да работят с участието на Русия.

Придатък

Русия остава суровинният придатък на Китай, снабдявайки го предимно с петрол и газ с големи отстъпки, както и с други природни ресурси. Когато Си Дзинпин се срещна за първи път с Путин през 2013 г., Китай представляваше приблизително 10% от общия търговски оборот на Русия. Оттогава тази цифра е станала четири пъти по-голяма, докато делът на Русия в китайската търговия остава по-малък от 4%.

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В същото време Пекин стриктно защитава собствените си интереси. Трудно е да се намери по-ярък пример от опитите на Москва да го убеди да се съгласи с изграждането на газопровода „Силата на Сибир 2“.

По време на посещение на руска делегация, водена от Путин, в Китай през септември 2025 г., главният изпълнителен директор на „Газпром“ Алексей Милер обяви предполагаем пробив – подписването на „правно обвързващ меморандум за изграждането на газопровода“. Вярно е, че по някаква причина той каза това само на руски журналисти и не предостави никаква информация за условията, включително основния въпрос – цените на газа, а Пекин не каза и дума за подобно споразумение.

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През май 2026 г., преди 14-тото си пътуване до Китай, Путин отново публично заяви, че трябва да се постигне споразумение.

Затруднение

Но руската делегация, пристигнала в Пекин преди пристигането му, се натъкна на затруднение, съобщава WSJ. Източници, запознати с преговорите, съобщиха пред изданието, че китайските представители са дали ясно да се разбере на Милер, че ще се съгласят с газопровода само ако Русия доставя газ на силно субсидираната цена на вътрешния пазар. Освен това на руснаците е било наредено да не повдигат отново въпроса, докато не се съгласят с условията на Пекин. Сред 42-те споразумения и декларации, подписани от Путин ден по-късно, не са включени документи, свързани със „Силата на Сибир 2“.

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„Си прие Путин, както император приема гост в замъка си, и го изпрати у дома“, казва Йорг Вутке, немски бизнесмен с богат опит в китайско-руските отношения. Той смята, че няма икономически смисъл Китай да се съгласява на нов газопровод. Светът произвежда много втечнен природен газ, а потреблението на вносен газ в Китай, който прилага мащабна програма за развитие на зелена енергия, се очаква да достигне пик в средата на 30-те години на 21-ви век.

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„Защо трябва да се ангажират с изграждането на газопровод, който ще отнеме пет до шест години, като по този начин увеличат зависимостта си от Русия, когато могат да купуват газ от всяка друга държава?“, пита Вутке, а Габуев потвърждава: "По-добре е да продължат да подмамват руснаците. Изчакайте, докато икономическата ситуация в Русия се влоши още повече, докато руснаците паднат на колене – за да се съгласят на условия, благоприятни за Китай."

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Снимки: Kremlin.ru и iStock