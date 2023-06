Майк Пенс посети Украйна, настоява за ускорени доставки на оръжия (ВИДЕО)

„Никога не трябва да изпращаме американски войски в Украйна“, каза той пред NBC News след срещи с украински официални лица. Пенс добави, че по време на последната среща с Володимир Зеленски е чул, че „няма такава нужда“.

Former US Vice President Mike Pence made an unexpected visit to Ukraine and visited the places in Kyiv region where mass killings of Ukrainians continued during the occupation. pic.twitter.com/1Tos1rHhKI