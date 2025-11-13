Майка уби сина си с чук

Майка уби детето си с чук. Трагичният инцидент се случил в Москва. 37-годишната жена се нагълтала с хапчета, след което нападнала сина си - с нож и чук. Когато съпругът ѝ се върнал у дома, той открил двамата в локва кръв. До телата имало бележка: "Моля, не обвинявайте никого за смъртта ми. Аз съм неизлечимо болна, както и детето ми." Жената била спасена и в момента се намира в болница под охрана.

Убийство

Следственият комитет на руската федерация е образувал дело за убийството на непълнолетен, а прокуратурата наблюдава разследването. До момента версията е, че московчанката, убила шестгодишния си син, е страдала от хипохондрия. Тя постоянно е викала линейка в дома си и е посещавала лекари.

Според телеграм-канала Mash, Ксения Н. се е страхувала изключително много да не се разболее и е викала лекари два или три пъти седмично, оплаквайки се от главоболие и болки в гърба. Предварителните данни сочат, че тревожността, обсесивните ѝ мисли и неоснователните ѝ страхове може да са свързани с евентуално шизотипно разстройство. Тази теория ще бъде разследвана от специалисти.

Следствените действия са показали, че жената е нанесла 14 удара с нож и чук на детето си, а след това се опитала да се самоубие.

