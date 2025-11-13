Любопитно:

Майка уби сина си с чук

13 ноември 2025, 11:07 часа 396 прочитания 0 коментара
Майка уби сина си с чук

Майка уби детето си с чук. Трагичният инцидент се случил в Москва. 37-годишната жена се нагълтала с хапчета, след което нападнала сина си - с нож и чук. Когато съпругът ѝ се върнал у дома, той открил двамата в локва кръв. До телата имало бележка: "Моля, не обвинявайте никого за смъртта ми. Аз съм неизлечимо болна, както и детето ми." Жената била спасена и в момента се намира в болница под охрана.

Мъжът, обвинен за убийството на издирвана жена, остава зад решетките

Убийство

Следственият комитет на руската федерация е образувал дело за убийството на непълнолетен, а прокуратурата наблюдава разследването. До момента версията е, че  московчанката, убила шестгодишния си син, е страдала от хипохондрия. Тя постоянно е викала линейка в дома си и е посещавала лекари. 

Още: 18 години затвор за жестоко убийство

Според телеграм-канала Mash, Ксения Н. се е страхувала изключително много да не се разболее и е викала лекари два или три пъти седмично, оплаквайки се от главоболие и болки в гърба. Предварителните данни сочат, че тревожността, обсесивните ѝ мисли и неоснователните ѝ страхове може да са свързани с евентуално шизотипно разстройство. Тази теория ще бъде разследвана от специалисти.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Следствените действия са показали, че жената е нанесла 14 удара с нож и чук на детето си, а след това се опитала да се самоубие. 

"Не заслужава да бъде доктор": Хирург от ВМА е обвинен, че умишлено е прегазил куче (ВИДЕО, 18+)

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
майка Син Москва убийство чук
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес