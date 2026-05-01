Cirque du Soleil и спектакълът OVО пристигнаха в София: Едно вълшебно приключение в царството на насекомите

Светът на насекомите често остава незабелязан - някак тих и скрит, сякаш твърде далечен. А всъщност той непрестанно пулсира с живот, цвят и крехка красота. И то съвсем близо до нас - достатъчно е само да му обърнем внимание.

Именно към тази магия насочва поглед Cirque du Soleil. Най-известното име в цирковото изкуство ни показва лекотата на полета, ефирността на движенията и онова очарователно вълнение, което съществува точно под краката ни.

С магичното си представление „OVO“ (от португалски - „яйце“) трупата вече покори десетки сцени по света, а след триумф в над 40 държави пристигна и в София, за да разкаже една история, която не се забравя.

На 30 април 2026 г., в арена 8888, се проведе премиерата на спектакъла с участието на цели 53-ма акробати. И още с влизането в залата реалността мигновено се размива.

Пространството се изпълва с жужене, което прелита отвсякъде, а пред очите ни се разгръща ярка екосистема. На сцената се извисяват невероятни цветя, зелени лиани, наподобяващи дълбока гора, а в самия център е поставено гигантско яйце.

Първи се появяват пчелите - те поставят началото на това вихрено пътешествие, където всяко движение ни кара да затаим дъх. Малко по-късно червени мравки, подредени в съвършена линия, жонглират с крака с такава прецизност, че съвършенството изглежда напълно достижимо. Времето спира и когато пристига водното конче, застанало на едната си ръка. Сред останалите „обитатели“ са бълхи, стрелкащи се по високи китайски пилони, а странната „Creatura“ изненадва с необичайната си форма и хипнотизираща гъвкавост.

Станахме свидетели и на зрелищни акробатични подхвърляния високо във въздуха, които съвсем отричат гравитацията. А точно когато мислехме, че вече нищо не може да ни изненада, на сцената се появи паяк, балансиращ върху движещ се лист. Малко след това, сякаш напук на физичните закони, щурци се изстрелваха по вертикална стена с леко и игриво движение. А в пълна тишина бялата паячка демонстрира гъвкавост отвъд човешките представи - едновременно красива и загадъчна.

Зад цялото това въздействие стои и живата музика, изпълнявана от музикантите на Cirque du Soleil, които следват действието във всеки момент. Техните ритми и мелодии се променят заедно с движенията, създавайки пълна хармония между звук и картина.

Истинската магия обаче не е само на сцената. Тя се случва и зад кулисите - където се крие същата отдаденост.

От екипа на Actualno.com имахме привилегията, преди спектакъла, да надникнем в тази вълшебна вселена и да се срещнем отблизо с акробатите, които определено знаят какво е смелост. По време на тренировката трима изключителни артисти - Cooper Yarosloski, Emir Buhari и българката Нанси Дамянова - показаха какво означава истински баланс между сила, концентрация и емоция. При разговорите с тях се усеща онази топлина и искреност, която само човек на изкуството притежава. Нанси сподели с вълнение, че очаква най-близките ѝ да я видят на сцената в родината ѝ, Купър разказа за детската си мечта да бъде част от този свят, а Емир описа представлението като игра - онази чиста, искрена игра, която свързва артист и публика без думи.

След динамиката на тренировката, се озовахме в друго, също толкова впечатляващо пространство - гримьорната. Останахме силно впечатлени от факта, че акробатите сами създават грима си, превръщайки се в “своите” насекоми.

Костюмите допълват тази трансформация с изящество, което трудно може да бъде описано. Те следват тялото, дишат с него, подчертават всяко движение и го превръщат в поезия. Ярки, смели, понякога почти нереални - облеклата съхраняват в себе си часове прецизна работа, внимание към най-финия щрих и баланс между цветове и функция.

Зад тази естетика стои цяла вселена от талант и отдаденост. Едно от най-големите ателиета за костюми в света е именно на Cirque du Soleil. Там над 200 души създават детайли, които сякаш не принадлежат на реалността - ефирни крила, необикновени форми и текстури, улавящи светлината по несравним начин.

Като за финал, бихме добавили, че OVO e приключение, за което ще се говори дълго. И определено си струва да бъде изживяно.

