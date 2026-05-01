Представители на сано 4 държави са приели да участват в парада по случай Деня на победата във Великата отечествена война (всъщност победата във Втората световна война, за която СССР има голяма заслуга, но не е изцяло заслуга на руснаците) в Москва. Това съобщават редица руски медии, включително и най-известните държавно-информационни издания.

Кои са въпросните държави - Беларус, Казахстан, Киргизстан и Словакия. Това е рязък контраст с миналата година, когато в събитието участваха лидери от 27 държави, включително Китай, Сърбия и Бразилия. Разбира се, до 9 май има още малко време, но тенденцията е очевидна, още повече, че през 2005 година например президенти и премиери на всички най-големи европейски държави дойдоха в Москва за парада.

На този фон, словашкият премиер Роберт Фицо се възмути, че всички го критикуват като се срещне с руския диктатор Владимир Путин, обясняват му защо не трябва да се среща, а когато се срещне в крайна сметка, всички в Брюксел го разпитват какво казал Путин. Те защо не отидат да говорят с него, пита Фицо, използвайки думата "герои":

Slovak Prime Minister Robert Fico:



I meet with Putin and everyone criticizes, and when I return after the meeting with Putin, everyone in the restrooms in Brussels asks me what he said.



So, why do they not go and communicate with him too? pic.twitter.com/IEL6M366qH — Clash Report (@clashreport) April 30, 2026

И още - Фицо направи очевидната констатация, че ООН отдавна не работи и е за присмех в задачата да пази мира. Кой спря американците в Ирак, Иран, Венецуела, кой спря руснаците в Украйна, попита той, без да коментира, че за да съществува ООН трябва да има желание именно от най-големите и силните да не използват военна сила, а точно това не се случва - Путин и Тръмп я използват на първо място за постигане на свои политически сили:

Slovak Prime Minister Robert Fico:



Why was the United Nations created? Well, because it was supposed to ensure peace and the use of military force only where it is necessary to secure peace.



Today the UN is a laughingstock. Who will stop the Americans in Iraq? Who stopped… pic.twitter.com/bg2wKuov8Q — Clash Report (@clashreport) April 30, 2026