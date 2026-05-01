Български ТИР, натъпкан със "скънк" в Гърция: Шофьорът отказва да говори

Гръцките власти са арестували днес български шофьор на камион на пристанището в Игуменица, Западна Гърция, като са иззели голямо количество наркотици. В товара на камиона са открити около 500 килограма канабис от типа „скънк“, съобщи "Катимерини".

Според съобщение на полицията, операцията е била извършена от отдела за борба с организираната престъпност по време на рутинна проверка на пристанището.

Наркотиците са били скрити в пратка с хартиени продукти, включително салфетки и тоалетна хартия.

Още: Гърция удари дъното в ЕС по свобода на словото, драстичен спад и в Турция

Товарът е тръгнал от Валенсия, Испания, преминал е през Италия и е пристигнал в Гърция. Разследващите проверяват дали крайната дестинация е била Турция, където този вид канабис се продава на по-високи цени.

Полицията съобщи, че заподозреният не е съдействал на разследващите и е отказал да даде информация за престъпната група, която стои зад пратката. Разследването продължава.

Колцентрове от Албания измамили гърци за 50 млн. евро