Опит за покушение, саморазправа или словесна атака: Руски губернатор в центъра на събитията (ВИДЕО)

В Екатеринбург неизвестен мъж вероятно се е опитал да нападне губернатора на Свердловска област. Има видео, което показва какво се случва и на него се вижда, че мъж тича към губернатора Денис Паслер, изглежда и посяга към него, но не е много ясно дали действително го прави или иска нещо да каже лице в лице с руския държавен чиновник, защото охраната се намесва и го задържа.

Руските държавни медии публикуваха видеото. То показва как областният губернатор се снима с жена, когато мъж се приближава до него и в крайна сметка е задържан от охранител. Според съобщенията неизвестното лице е било предадено на полицията. На кадрите личи, че мъжът е дребен, с по-тъмен цвят на кожата. В някои руски медии има твърдения, че бил пиян.

Случката се е разиграла по време на празненства пред стадион "Екатеринбург Арена" за 1 май, Деня на труда.

