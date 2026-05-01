Парламентът започна работа:

Опит за покушение, саморазправа или словесна атака: Руски губернатор в центъра на събитията (ВИДЕО)

01 май 2026, 14:04 часа 848 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
В Екатеринбург неизвестен мъж вероятно се е опитал да нападне губернатора на Свердловска област. Има видео, което показва какво се случва и на него се вижда, че мъж тича към губернатора Денис Паслер, изглежда и посяга към него, но не е много ясно дали действително го прави или иска нещо да каже лице в лице с руския държавен чиновник, защото охраната се намесва и го задържа.

Руските държавни медии публикуваха видеото. То показва как областният губернатор се снима с жена, когато мъж се приближава до него и в крайна сметка е задържан от охранител. Според съобщенията неизвестното лице е било предадено на полицията. На кадрите личи, че мъжът е дребен, с по-тъмен цвят на кожата. В някои руски медии има твърдения, че бил пиян.

Случката се е разиграла по време на празненства пред стадион "Екатеринбург Арена" за 1 май, Деня на труда.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев Отговорен редактор
покушение атентат Русия Екатеринбург Свредловска област Денис Паслер
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес