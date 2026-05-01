"Борим се, не се молим": Протести на Балканите за 1 май

С протест под мотото "Борим се за заплати, не се молим” Съюзът на синдикатите в Северна Македония отбеляза Международния ден на труда край парламента в Скопие.

"Днес не сме тук, за да чуят онова, което искат да чуят - че заплатите са добри, че колективните трудови договори се спазват, че се заплаща извънреден труд... За съжаление, картината в (Северна) Македония не е такава. Днес дойдохме да им кажем, че според техните данни, според данни на Агенцията за публични приходи, половината от работещите хора в (Северна) Македония живеят със заплата под 600 евро. Днес дойдохме да им кажем, че една трета от общия брой работещи хора в (Северна) Македония живеят под прага на бедността”, заяви председателят на Съюза на синдикатите Слободан Трендафилов.

Исканията на протестиращите са минималната работна заплата в страната да бъде 600 евро (спрямо настоящите около 400 евро), изпълнение на колективните договори и достойни условия на труд.

Албания и Косово

С протестни шествия бе отбелязан 1 май и в Албания и Косово, съобщават албанската агенция АТА и косовското издание "Коха диторе".

Съюзът на синдикатите на Албания проведе протестно шествие пред сградата на Министерството на икономиката и иновациите. Друг протест на Конфедерацията на синдикатите в Албания имаше пред сградата, където се помещава офисът на албанския премиер.

Участниците държаха транспаранти с надписи "Животът на работника не е разход за бизнеса" и "Достойно заплащане, а не такова за оцеляване".

В Прищина също имаше протестно шествие. Демонстрацията е организирана от косовския Синдикат на работещите в частния сектор, като по време на шествието граждани призоваха за подобряване на условията на труд с плакати с надписи "Не ни тъпчете, чакахме достатъчно дълго", "97 работници загинаха за пет години на работа" и "Уморени сме: парламент, правителство – чии сте?".

"Mos na shkelni, mjaft pritëm", "Për pesë vite në punë vdiqën 97 punëtorë", "Jemi lodhur, Parlament-Qeveri të kujt jeni?", janë disa nga mesazhet që kanë bartur protestuesit.