"Борим се, не се молим": Протести на Балканите за 1 май

01 май 2026, 15:41 часа 665 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
С протест под мотото "Борим се за заплати, не се молим” Съюзът на синдикатите в Северна Македония отбеляза Международния ден на труда край парламента в Скопие. 

"Днес не сме тук, за да чуят онова, което искат да чуят - че заплатите са добри, че колективните трудови договори се спазват, че се заплаща извънреден труд... За съжаление, картината в (Северна) Македония не е такава. Днес дойдохме да им кажем, че според техните данни, според данни на Агенцията за публични приходи, половината от работещите хора в (Северна) Македония живеят със заплата под 600 евро. Днес дойдохме да им кажем, че една трета от общия брой работещи хора в (Северна) Македония живеят под прага на бедността”, заяви председателят на Съюза на синдикатите Слободан Трендафилов. 

Исканията на протестиращите са минималната работна заплата в страната да бъде 600 евро (спрямо настоящите около 400 евро), изпълнение на колективните договори и достойни условия на труд.

Албания и Косово

С протестни шествия бе отбелязан 1 май и в Албания и Косово, съобщават албанската агенция АТА и косовското издание "Коха диторе". 

Съюзът на синдикатите на Албания проведе протестно шествие пред сградата на Министерството на икономиката и иновациите. Друг протест на Конфедерацията на синдикатите в Албания имаше пред сградата, където се помещава офисът на албанския премиер. 

Участниците държаха транспаранти с надписи "Животът на работника не е разход за бизнеса" и "Достойно заплащане, а не такова за оцеляване". 

В Прищина също имаше протестно шествие. Демонстрацията е организирана от косовския Синдикат на работещите в частния сектор, като по време на шествието граждани призоваха за подобряване на условията на труд с плакати с надписи "Не ни тъпчете, чакахме достатъчно дълго", "97 работници загинаха за пет години на работа" и "Уморени сме: парламент, правителство – чии сте?".

Елена Страхилова Отговорен редактор
