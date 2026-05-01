Вучич предупреди: Сърбия няма да допусне Косово в НАТО въпреки натиска от САЩ

Сърбия ще се бори срещу присъединяването на Косово към НАТО. Това заяви днес президентът на Сърбия Александър Вучич, цитиран от сръбската национална телевизия РТС. Той коментира инициативата на трима американски конгресмени пред Камарата на представителите за интеграция на Косово в Алианса. Вучич подчерта, че Прищина се опитва да постигне тази цел и чрез Хърватия и Албания, които са членки на НАТО.

"Скоро ще имаме важни учения с НАТО. Разговаряме с тях, надяваме се, че това няма да се случи. Ще се борим с идеята това да се случи. Не забравяйте, че съществуват четири страни членки на НАТО, както и пет страни членки на Европейския съюз, които не са признали независимостта на Косово. Не виждам как ще могат лесно да се присъединят, но да изчакаме и да видим", каза Вучич.

През март миналата години министрите на отбраната на Албания, Косово и Хърватия подписаха в Тирана съвместна декларация за сътрудничество в областта на отбраната.

