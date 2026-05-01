Белгия мисли да национализира ядрените си централи

Белгийското правителство планира да закупи ядрените си реактори от френския енергиен гигант Engie, за да осигури енергийните доставки на страната, пише BBC. Премиерът Барт Де Вевер заяви, че сделката ще включва пълно поемане на ядрения парк, включително седемте остарели ядрени реактора на Белгия.

Този ход би означавал край на плановете за извеждане от експлоатация на ядрени операции в Белгия. "Това правителство избира безопасна, достъпна и устойчива енергия, с по-малка зависимост от вноса на изкопаеми горива и по-голям контрол върху собствените ни доставки", написа Де Вевер в социалната мрежа X.

Само два от седемет ядрени реактора са в експлоатация

Само два от седемте ядрени реактора в Белгия са в експлоатация. Те са разположени в централите в Доел и Тианж. Техните експлоатационни лицензи бяха наскоро удължени до 2035 г. Другите пет реактора бяха затворени между 2022 и 2025 г. Плановете за демонтирането им сега ще бъдат преустановени.

Engie и белгийското правителството обявиха, че целта им е да постигнат споразумение за поемане на контрола над атомните електроцентрали до 1 октомври. Ходът подчертава целта да разшири експлоатацията на съществуващите ядрени реактори и да развие нов ядрен капацитет в Белгия.

Белгия е една от европейските страни, които преразглеждат ядрената си стратегия, правейки пълен обрат след години на нежелание да инвестират в ядрена енергия.

