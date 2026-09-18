Войната в Украйна:

Макрон: Франция подготвя план за защита от руските атаки

18 септември 2026, 17:30 часа 704 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Макрон: Франция подготвя план за защита от руските атаки

Френският президент Еманюел Макрон обяви, че е възложил на правителството да подготви план за защита на критичната инфраструктура от руски хибридни атаки. "Характерът на руската агресия и заплахите в Европа се променят", предупреди Макрон на среща в Елисейския дворец с партийни лидери и кандидати за президентските избори през 2027 г., цитиран от Франс прес. 

Еманюел Макрон, който обеща през следващите седмици да свика среща на върха на Г-7, посветена конкретно на енергетиката, заяви, че Русия ще допусне "грешка", ако продължи да "действа по този начин". 

"Целта на тези атаки е да ни сплашат и да прекършат усилията ни за подкрепа на украинците. Резултатът би бил обратният. Не се поддаваме на сплашване, защото знаем, че сигурността ни както днес, така и утре е заложена на карта в Украйна", заяви френският президент. 

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"Целта не беше да се всява страх, а да се убива. Просто операцията се провали. Има основания да се смята, че скоро това може да се случи отново. Русия не е съсредоточена единствено върху Украйна. Тя се е насочила срещу мира и сигурността на европейския континент", каза на свой ред лидерката на френската екологична партия "Еколозите" Марин Тонделие. 

На разговорите в Елисейския дворец присъстваха и представители на френските разузнавателни служби, отбелязва АФП.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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