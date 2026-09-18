Пратеник на Путин, заедно с германската крайнодясна АзГ, ще възобновява доставките на газ от Русия

Главният икономически съветник на Владимир Путин - Кирил Дмитриев и лидерите на германската крайнодясна партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) започнаха подготовка за среща през следващата година, на която да обсъдят възобновяването на доставките на руски газ за Германия. Подготвя се евентуална среща още през март 2027 г., съобщи агенция Ройтерс, позовавайки се на двама източника.

На подготвяната среща трябва да присъстват ръководителят на Руския фонд за директни инвестиции Кирил Дмитриев, когото Путин често използва като неофициален пратеник и преговарящ, и съпредседателите на АзГ Алис Вайдел и Тино Хрупала.

Според източник, срещата ще се състои само ако Русия и Украйна се споразумеят за рамка за мирно уреждане, а организаторите се надяват, че на срещата ще присъстват и представителите на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, за да обсъдят възобновяването на руския газопровд "Северен поток". Като място за провеждане на срещата се споменават Израел, ОАЕ или Индия.

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Агенцията отбелязва, че всяка подобна среща би била символична, тъй като АзГ не е на власт.

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