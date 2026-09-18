HUAWEI Watch GT7 Pro впечатлява с издръжливост, точност и надеждност

Глобалната премиера на HUAWEI Watch GT7 беше преди броени дни и той вече прави първи стъпки по световните пазари, при това съвсем не плахи и леки. Напротив, в 7-та си версия часовникът вече е наложил се модел, заел своето място на пазара и повишил значително очакванията на потребителите в толкова много направления – дизайн, издръжливост, спорт и здраве. При мен за тест се озова варианта GT7 Pro, а в следващите редове ще разкажа какво открих за способностите му в ежедневието и спорта.

Няма как да не почнем от това, което се забелязва най-напред – дизайнът на часовника. Ако в досегашните итерации GT серията стоеше малко колебливо, като интроверт, който се стреми да не привлича вниманието на присъстващите в стаята, HUAWEI Watch GT7 Pro е преодолял стеснителността си и веднага заявява присъствието си. Само по себе си тялото запазва формата, обемът и основния материал (титаниева сплав), но за да изпъкне на помощ идват нанокерамичен безел и по-ярки и забележими каишки. Това е валидно и за вариантите допълващи серията – GT7 (без Pro) с 46мм или 41мм корпус, които идват с тяло изработено от здрава неръждаема стомана – във всички варианти се залага на смели и стилни цветови комбинации, които в същото време остават елегантни. Каишките продължават да са изработени от флуороеластомер, но за да се подобри носимостта те са така направени, че частта, която остава свободна след закопчалката се втъква под другата част, близо до ръката. По този начин се елиминира вероятността от закачане в ръкав, което може да е истински досадно.

Не мога да нарека Watch GT7 Pro малък или дискретен – тялото му е с дебелина 11,2мм, екранът му е 1,47 инча, събран в корпус с диаметър 45,6 мм. Теглото е 55 грама без каишката, което е всъщност добър баланс между маса и възможности и при ежедневна употреба часовникът се усеща на ръката без това да е прекалено или да пречи по някакъв начин. Ако предпочитате по-лек и компактен вариант на цената на малко функционалност, другите два модела от GT серията са на разположение – единият е с 46 мм корпус и дебелина малко под 11 мм, а вторият, ориентиран към нежни дамски китки, е с размер 41 мм и дебелина 9,99 мм. Дамският модел е и значително по-лек със своите 37 грама. И трите модела са оборудвани със ярки екрани, достигащи до 3000 нита, което е повече от достатъчно дори в летни слънчеви дни. Всичките са с рейтинг на защита IP69 и издържат до 5 атмосфери налягане, което ги прави подходящи за басейни и крайбрежни спортове в допълнение към издръжливостта им при бягане, колоездене, ски и други, които осигуряват доволно количество влага и пот.

Преди да се потопим във функциите на часовника, трябва да минем през инсталационния процес, който включва придружаващото приложение за телефони с Android или iOS HUAWEI Health. След неговата инсталация часовникът може да бъде свързан чрез Bluetooth, настроен и подготвен за употреба. Процедурата всъщност е лесна и с по-малко първоначални стъпки, отколкото при някои конкурентни часовници и за завършването ѝ са необходими само няколко минути. Впоследствие различни приложения ще ви питат за съгласие и позволения, а през приложението ще можете да следите в подробности физически активности, здравни параметри, да настройвате часовника и да инсталиране допълнителни приложения. Последните са все още относително ограничен брой, но със сигурност едно от тези, които ще обмисли всеки притежател е Curve Pay, чрез което могат да се осъществяват безконтактни плащания. Като контраст, магазинът с лица за циферблата предлага от пиле мляко, като дори и стандартните никак не са малко и със сигурност ако не харесате някое от първоначално инсталираните, ще намерите такова, което да отговаря на нуждите и естетическите ви критерии.

HUAWEI Watch GT7 Pro е много лесен за употреба с интуитивен интерфейс в който човек бързо се ориентира и с чиито функции бързо свиква. Управлението става основно чрез чувствителния на допир екран, но е подпомогнато и от два бутона – един тип „корона“, използван за стартиране на приложения или връщане към началния екран, и един допълнителен, за бързо извикване на функция, но също така и съдържащ сензори за измерване на жизнени показатели – например за ЕКГ.

На какво обаче е способен часовникът във всичките му превъплъщения? Нека почнем със спорта, където HUAWEI Watch GT7 Pro е станал още по-ценен помощник. Две са основните неща, които забелязах като технически подобрения спрямо предното поколение. Първото е повишената прецизност на GPS позициониране (всъщност, за позициониране могат да се ползват и други спътникови системи, като GLONASS и Galileo) дори и в наситена със сгради градска среда или трудни терени като речни ждрела. Второто – прецизното измерване на пулса ми във всички ситуации – в покой, при ход, при сериозно натоварване при разни шосейни изкачвания. Сравнявах резултатите с нагръден сензор, който е известен в спортните среди с точните си измервания и отклонението от него беше в рамките на 1 или 2 удара на сърцето, което ме замисли дали всъщност часовника не показва по-точния резултат. Важното в случая обаче е, че измерения пулс може да се използва без колебание за анализ на резултати и регулиране на натоварването.

HUAWEI обичат да подобряват полезността на часовниците си в различни спортове и този път най-големите изненади идват за скиорите, които могат да разчитат на карти на над 3000 ски курорта по света с нива на трудност на пистите им, включително и на 9 в България. Картите включват не само писти, но и влекове и лифтове, като с времето ще бъдат допълвани. При използването му в режим ски, часовникът ще отчете броя на направените завои, честотата им, страничното ускорение и типа на завоя. При писти на закрито също се събира информация и може да се проследи представянето при отделните спускания със същата статистика за завоите.

Подобрения има и при функционалностите за колоездачи: HUAWEI Watch GT7 Pro показва данни за предстоящи изкачвания (налични, ако предварително заредите маршрут), които са изключително важни за разпределяне на енергията. При спусканията пък вече има предупреждение за наближаващ остър завой: часовникът вибрира малко преди достигането му, ако се движа с висока скорост.

Режимът за голф, присъщ за Pro версията на GT7, също е доразвит и сега показва още по-подробни данни за разстояние спрямо релефа, автоматично завъртане на картата, измерване на далечината на удара.

Новост за модела са и мини тренировките със симпатичния панда асистент – това са кратки раздвижвания за които часовникът подтиква, ако се застоя прекалено много – при дълги часове пред екрана, по време на път и други. Пандата ще ми покаже как бързо и лесно да се раздвижа и да подобря тонуса си. Особено полезна функция при натоварено градско ежедневие.

В здравно отношение HUAWEI Watch GT7 Pro също има с какво да впечатли. Например, вече има метрика за готовност (Readiness score), която взима предвид натоварването и отпочиването от последните дни и казва до каква степен тялото е готово за сериозни натоварвания или дали е необходима по-дълга почивка. Основен критерий за това е сънят и неговото качество, което пък е една от най-ценните и интересни функции на часовника. По време на сън се събират данни за фазите на съня, продължителността му и дори аномалии при дишането, които могат да загатнат за сънна апнея.

Сензорите на часовника показват и точна информация за работата на сърцето, като освен пулс и вариабилност могат да правят ЕКГ диаграма и да проверяват за аритмия. В моя случай проверката беше малко трудна, тъй като имам нисък пулс в покой, а часовникът настояваше за поне 50 удара в минута. Предполагам, че немалко активно спортуващи хора ще се сблъскат с този факт, но и очаквам HUAWEI в скоро време да коригират това.

За финал остана едно от основните предимства на часовника, неговата издръжлива батерия. От компанията производител твърдят, че GT7 и GT7 Pro издържат до 12 дни при нормална употреба, до цели 21 дни при лека употреба и до 51 часа в режим trail run, докато дамският вариант може да разчита на 7 дни типична употреба и 14 дни при по-малко натоварване. Тези интервали се оказаха прекалено големи за да мога да ги засека – заредих часовникът веднъж и в момента, незнайно колко дни по-късно, но поне седем, имам запас от 61% батерия. И това е с всичките експерименти, на които е подложен един такъв уред по време на тест. Впечатляващо!

HUAWEI са успели да надградят GT серията по идеален начин и да предложат надеждност, издръжливост и точност в елегантна опаковка, като се превръща във верен спътник и помощник в ежедневието и спортните дейности. HUAWEI Watch GT7 Pro със сигурност е едно от най-силните предложения на пазара, особено за активните хора, разпределящи живота си между града, офиса и природата.