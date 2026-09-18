BIRD: Открихме бащата на българския посланик в ОАЕ, чиято фирма е платила милиони за полетите на Пеевски

Бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства е собственик на авиокомпанията, за която се твърди, че е платила милиони евро за полетите на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания. Това съобщава разследващият сайт BIRD.

Става дума за Илиян Йорданов, който е собственик на "Спектрум Еър" ЕАД. Предметът на дейност на дружеството включва извършване на редовен или чартърен въздушен транспорт, както и превоз на пътници и товари по редовни или чартърни авиолинии.

Информацията идва на фона на твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев, който обяви, че т.нар. "дружество касичка" е финансирало 36 полета на Пеевски на стойност над 5 млн. евро. По думите му средствата са били отклонявани от договори за доставка на мантинели за пътищата. Още: Заради полетите на Пеевски: Радев иска отзоваване на посланика ни в ОАЕ

BIRD сега посочва конкретното дружество и неговия собственик, като твърди, че стойността на платените за полетите суми е 9 млн. евро.

Според информацията на BIRD парите са дошли от други компании, които са били свързани с доставката на мантинели за автомагистралите. Сайтът посочва, че на този етап не е установено кои точно са тези фирми и какъв е конкретният път на средствата.

Демерджиев също заяви, че средствата за полетите са били отклонявани от договори за мантинели. По думите му основно четири фирми са изпълнявали обществените поръчки, а впоследствие договорите са били индексирани с над 150 млн. евро. Вътрешният министър твърди, че дружествата имат връзки с политически фигури.

Темата с полетите на Пеевски беше поставена публично още през юли. Тогава МВР представи на Народното събрание справка на ГДБОП за неговите пътувания. Според данните за периода от юни 2018 г. до 2026 г. полетите на Пеевски са общо 227 - 135 самостоятелни и 92 с други лица. При всички 135 самостоятелни пътувания той е използвал чартърни полети.

Проверката на ГДБОП беше свързана с данни за търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства. Впоследствие прокуратурата започна разследване срещу служители на ГДБОП за изготвянето на справката.

Самият Пеевски отрече твърденията на Демерджиев и заяви, че той и семейството му са плащали за полетите и разполагат с документи за това. Той нарече информацията "измислици" и заяви, че ще сезира прокуратурата. Още: "Да го кача на кораб за Марс": Делян Пеевски отговори на Демерджиев за полетите

Междувременно Демерджиев свърза с мантинелите и бившия финансов министър и настоящ депутат от ГЕРБ Владислав Горанов. По думите му негова консултантска фирма е отдавала под наем имот на компания, занимаваща се с пътна безопасност. Горанов потвърди, че има такъв договор, но заяви, че имотът е отдаван на пазарен принцип за 1000 евро месечно и всичко е било надлежно декларирано.